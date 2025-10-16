Ticketmaster ofrece promociones de conciertos 2x1 en México

CUIDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como cada jueves, este 16 de octubre, ofrece un esquema de 2x1 en diversos conciertos en México, lo que permite a los asistentes adquirir entradas a menor precio.

¿Cómo obtener boletos al 2x1?

La promoción está disponible solo para ciertos eventos. Para acceder, puedes usar la aplicación de Ticketmaster desde tu celular o ingresar a la página web desde la computadora. Dentro de la plataforma, encontrarás un apartado especial de la promoción; al seleccionar el concierto que deseas, se mostrarán los precios aplicables. Recuerda que los precios indicados son por cada boleto.

Conciertos destacados con 2x1

Si no pudiste ver al "Papá de Latinoamérica" en sus primeras fechas en CDMX, esta es tu oportunidad: los shows de Chayanne del 21 y 22 de octubre en el Palacio de los Deportes también aplican para la promoción.

Otros conciertos con 2x1 son:

· Pimpinela – Auditorio Nacional – 19 de octubre de 2025

· Lost Acapulco – Lunario del Auditorio Nacional – 19 de octubre de 2025

· Nathy Peluso – Pepsi Center WTC – 28 de octubre de 2025

· Benny Ibarra – Teatro Metropólitan – 31 de octubre de 2025

· Víctimas del Dr. Cerebro – Foro Puebla – 31 de octubre de 2025

· Kenny y los Eléctricos – Foro Puebla – 1 de noviembre de 2025

· Emmanuel y Mijares – Auditorio Nacional – 4 de noviembre de 2025

· Kevin Roldán – Teatro Metropólitan – 8 de noviembre de 2025

· Enrique Guzmán – La Maraka – 25 de noviembre de 2025

· Liberación – Auditorio Nacional – 16 de noviembre de 2025

· Camilo Séptimo – Teatro Diana, Guadalajara – 5 de diciembre de 2025

· I Love Dance – Palacio de los Deportes – 19 de diciembre de 2025

· Los Askis – Auditorio Nacional – 18 de enero de 2026

· C-Kan – Pepsi Center WTC – 24 de enero de 2026

· Elefante – Auditorio Nacional – 26 de febrero de 2026

· Edith Márquez – Auditorio Nacional – 15 de febrero de 2026

· Aleks Syntek: 35 aniversario – Auditorio Nacional – 12 de marzo de 2026