Ticketmaster ofrece promociones de conciertos 2x1 en México

Por El Universal

Octubre 16, 2025 03:35 p.m.
A
CUIDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como cada jueves, este 16 de octubre, ofrece un esquema de 2x1 en diversos conciertos en México, lo que permite a los asistentes adquirir entradas a menor precio.

¿Cómo obtener boletos al 2x1?

La promoción está disponible solo para ciertos eventos. Para acceder, puedes usar la aplicación de Ticketmaster desde tu celular o ingresar a la página web desde la computadora. Dentro de la plataforma, encontrarás un apartado especial de la promoción; al seleccionar el concierto que deseas, se mostrarán los precios aplicables. Recuerda que los precios indicados son por cada boleto.

Conciertos destacados con 2x1

Si no pudiste ver al "Papá de Latinoamérica" en sus primeras fechas en CDMX, esta es tu oportunidad: los shows de Chayanne del 21 y 22 de octubre en el Palacio de los Deportes también aplican para la promoción.

Otros conciertos con 2x1 son:

· PimpinelaAuditorio Nacional19 de octubre de 2025

· Lost AcapulcoLunario del Auditorio Nacional19 de octubre de 2025

· Nathy PelusoPepsi Center WTC28 de octubre de 2025

· Benny IbarraTeatro Metropólitan31 de octubre de 2025

· Víctimas del Dr. CerebroForo Puebla31 de octubre de 2025

· Kenny y los EléctricosForo Puebla1 de noviembre de 2025

· Emmanuel y MijaresAuditorio Nacional4 de noviembre de 2025

· Kevin RoldánTeatro Metropólitan8 de noviembre de 2025

· Enrique GuzmánLa Maraka25 de noviembre de 2025

· LiberaciónAuditorio Nacional16 de noviembre de 2025

· Camilo SéptimoTeatro Diana, Guadalajara – 5 de diciembre de 2025

· I Love DancePalacio de los Deportes19 de diciembre de 2025

· Los AskisAuditorio Nacional18 de enero de 2026

· C-KanPepsi Center WTC24 de enero de 2026

· ElefanteAuditorio Nacional26 de febrero de 2026

· Edith MárquezAuditorio Nacional15 de febrero de 2026

· Aleks Syntek: 35 aniversarioAuditorio Nacional – 12 de marzo de 2026

