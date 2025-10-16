logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Fotogalería

Concluye con éxito la Expo Potosí Industrial 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum acusa al PAN por alianza con MC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señala al PAN por buscar una alianza con Movimiento Ciudadano, formando el MAC-PAN.

Por El Universal

Octubre 16, 2025 03:27 p.m.
A
Sheinbaum acusa al PAN por alianza con MC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que tras la "muerte" del PRI, ahora el Partido Acción Nacional (PAN) están buscando nuevas alianzas con Movimiento Ciudadano (MC) lo que bautizó como "MAC-PAN".

"Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya murió, ahora vámonos por otro lado, para una alternativa".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que esos partidos políticos representa lo mismo.

Afirmó que quien dirige hoy al blanquiazul son "los corruptos del Cártel Inmobiliario".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió los principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas".

"¿Pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son dos proyectos de nación, siguen siendo dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está 'Alito' Moreno, pues ya no representa a nadie. No, no, pero sigue del PAN es lo mismo de antes", añadió.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo acusó que el PAN, públicamente se opone a los programas de bienestar, por lo que "están en contra del apoyo al pueblo".

Aseguró que el PAN quisiera que todos los adultos mayores reciban la Pensión del Bienestar y que trabajen hasta los 90 años.

"Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual, 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decían, ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México? Entre otras. Calderón y la guerra contra el narco. Eso es eso. Entonces es lo mismo. Pero el PRIAN sigue siendo, porque ahora ya se están reagrupando. Y si no, que digan lo contrario", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum acusa al PAN por alianza con MC
Sheinbaum acusa al PAN por alianza con MC

Sheinbaum acusa al PAN por alianza con MC

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señala al PAN por buscar una alianza con Movimiento Ciudadano, formando el MAC-PAN.

Comunidad de Poza Rica lucha por recuperarse tras inundaciones catastróficas
Comunidad de Poza Rica lucha por recuperarse tras inundaciones catastróficas

Comunidad de Poza Rica lucha por recuperarse tras inundaciones catastróficas

SLP

El Universal

Vecinos de Poza Rica narran cómo el desbordamiento del Río Cazones arrasó con sus hogares

Morena propone reducir impuesto a refrescos light en la Cámara de Diputados
Morena propone reducir impuesto a refrescos light en la Cámara de Diputados

Morena propone reducir impuesto a refrescos light en la Cámara de Diputados

SLP

El Universal

La propuesta de Morena busca beneficiar a la industria de bebidas no calóricas.

Sheinbaum opina sobre Fitch Ratings y reforma a Ley de Amparo
Sheinbaum opina sobre Fitch Ratings y reforma a Ley de Amparo

Sheinbaum opina sobre Fitch Ratings y reforma a Ley de Amparo

SLP

El Universal

La presidenta de México desmiente riesgos para empresas tras advertencia de Fitch Ratings