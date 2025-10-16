EU habría matado a dos pescadores trinitenses en ataque a embarcación

El portavoz de la organización 'Pescadores y amigos del mar' de Trinidad y Tobago, Gary Aboud, aseguró este jueves que dos trinitenses se encontraban entre las seis personas fallecidas en el ataque aéreo militar estadounidense a principios de esta semana contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela.



"Queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos, hijos y esposas de los fallecidos. Lamentamos profundamente que hayan sido asesinados de esta manera. Lo siento muchísimo", declaró en un programa radiofónico Aboud sobre la muerte de sus compatriotas Richie Samaroo y Chad 'Charpo' Joseph.



En este contexto, Aboud afirmó que como consecuencia de los ataques, los pescadores locales tienen miedo de salir a faenar.



"La gente está aterrorizada por el riesgo de ser asesinada en el mar. Personalmente, estoy muy molesto con la postura de nuestro país de traer buques de guerra estadounidenses y permitirles eludir el proceso judicial", manifestó el también secretario de la organización no gubernamental.



A finales de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago mostró su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar "recursos militares" en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de "los carteles terroristas de la droga" en la región.



"Hemos aceptado y dado nuestra bendición a que asesinos belicistas entren en nuestro territorio y maten a personas al margen del proceso judicial. Recomiendo encarecidamente a los pescadores que no se alejen de la costa", aconsejó Aboud.



A su juicio, "es muy peligroso estar en alta mar, puedes morir en cualquier momento".



Del mismo modo, los familiares de los dos trinitenses fallecidos condenaron el ataque y lo tildaron de "inhumano" e "injustificado", según reportaron medios trinitenses.



Por su parte, Lenore Burnley, progenitora de Joseph de 26 años, subrayó que su hijo no estaba involucrado en drogas y describió su muerte como "injusta y cruel".



"La ley marítima trinitense establece que deben detener el barco e interceptarlo, no volarlo así", aseveró Burnley.



Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, según informó este jueves The Washinton Post.



Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.



Trump declaró el miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.



Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.



Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, algo que el Gobierno de Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos. EFE