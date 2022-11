Ticketmaster se disculpa públicamente con Taylor Swift

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Tickermaster pidió disculpas a la cantante Taylor Swift, luego de que tuviera una venta desastrosa para el "Eras Tour". Se trata de la primera gira que ofrecería la intérprete de "Shake It Off" en cinco años. Algunos de los fanáticos de la famosa se quejaron en redes sociales luego de tener una mala experiencia con la empresa, ya que por la alta demanda fueron excluidos de la venta general.

Ante esto, la empresa decidió mandar un comunicado oficial, pues luego de la inconformidad tanto de Taylor como de los Swifties, la empresa no había respondido. "Queremos disculparnos con Taylor y todos sus fanáticos, especialmente aquellos que tuvieron una experiencia terrible al tratar de comprar boletos. Sentimos que les debemos a todos compartir información para ayudar a explicar lo que sucedió", tuiteó junto a un enlace que explicaba los motivos del impedimento de la compra de boletos.

Sin embargo, la saturación no fue el único problema: la compañía también dijo que por el insuficiente inventario de boletos cancelarían la venta del Tour.

Ante esto, Swift salió en defensa de sus seguidores y calificó la acción como insoportable. "Bien. No hace falta decir que soy extremadamente protectora con mis fans. Hemos estado haciendo esto durante décadas juntos y, a lo largo de los años, he traído tantos elementos de mi carrera a casa", dijo a través de Instagram.

"Hice esto específicamente para mejorar la calidad de la experiencia de mis fanáticos haciéndolo yo mismo con mi equipo, que se preocupa tanto por mis fanáticos como yo. Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relaciones y lealtades, y es insoportable para mí ver cómo ocurren los errores sin ningún recurso", señaló.

Por su parte, la empresa también culpó al esfuerzo de eliminar y diferenciar los bots de las personas reales. El evento vendió más de 2 millones de boletos, por lo que colocó a la famosa como la artista con mayor venta de entradas en tan solo un día.