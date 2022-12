Tiktoker descubre que José José fue su padrino de bautizo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Revisando las fotos de su bautizo, una usuaria de TikTok se dio cuenta que el cantante José José había sido su padrino y su recuerdo se convirtió en un video viral en redes. A través de TikTok la usuaria @romamarunner compartió cómo fue que el famosos José José aceptó ser su padrino aunque dijo desconocer la razón por la que aceptó.

La mujer compartió una serie de fotografías en las que se ve al Príncipe de la Canción con lentes obscuros mientras participa en la ceremonia religiosa.

"Mi padrino fue un cantante mexicano muy famoso llamado José José, nunca lo conocí pero siempre lo admiré. Aún canto todas sus canciones", se lee en la publicación

José José aceptó ser su padrino tras conocer al padre de la mujer trabajando en una estación de radio, además de la industria del boxeo. "Aún no sé por qué aceptó ser mi padrino, pero estoy muy orgullosa de eso", afirmó al comentar que fue su esposo quién la impulsó para dar a conocer su historia a través de redes sociales.

La usuaria de TikTok lamentó que antes de hacer pública su historia de padrinazgo, el Príncipe de la Canción murió en la fecha de su cumpleaños. "Por favor no esperen como yo lo hice, me arrepiento tanto", se lee en la descripción de una fotografía donde el intérprete de "El Triste" sale sentado sobre un sofá en color azul.