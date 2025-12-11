logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

TIMOTHÉE Y KYLIE JENNER VISTEN IGUAL EN ESTRENO DE FILME

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
TIMOTHÉE Y KYLIE JENNER VISTEN IGUAL EN ESTRENO DE FILME

TIMOTHÉE CHALAMET Y KYLIE JENNER ASISTIERON JUNTOS AL ESTRENO DE "MARTY SUPREME" EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, CINTA EN LA QUE ACTÚA ÉL; AMBOS POSARON ENAMORADOS ANTE LOS FOTÓGRAFOS CON UN LOOK SIMILAR COMPLETAMENTE NARANJA INTENSO. ÉL LLEVABA UN TRAJE DE CUERO CON SACO, PANTALONES RECTOS ALGO ARRUGADOS EN LA PARTE BAJA Y BOTAS TIPO OUTDOOR DEL MISMO TONO. ELLA LUCE UN VESTIDO LARGO Y AJUSTADO DE TIRANTES FINOS CON ESCOTE MUY PRONUNCIADO Y CUT-OUT EN EL ABDOMEN. AMBOS 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Islandia se retira de Eurovisión por discordia con Israel
Islandia se retira de Eurovisión por discordia con Israel

Islandia se retira de Eurovisión por discordia con Israel

SLP

AP

El boicot al Festival de Eurovisión por la controversia con Israel pone en duda la unidad y la paz en el evento musical pancontinental

Bad Bunny sorprende al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico
Bad Bunny sorprende al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico

Bad Bunny sorprende al asistir a la lucha libre disfrazado de Místico

SLP

El Universal

Bad Bunny, de gira en México, aprovecha su tiempo para disfrutar de la lucha libre y sorprende a todos al aparecer como Místico

Solicitan donadores de sangre para Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio
Solicitan donadores de sangre para Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio

Solicitan donadores de sangre para Gabriel Garzón, la voz de Topo Gigio

SLP

El Universal

La comunidad se une para ayudar a Gabriel Garzón en su momento de necesidad

Los Óscar incorporan premio al casting en una histórica decisión
Los Óscar incorporan premio al casting en una histórica decisión

Los Óscar incorporan premio al casting en una histórica decisión

SLP

AP

La industria cinematográfica celebra la inclusión del casting en los Premios de la Academia.