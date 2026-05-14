logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Todo listo para el "San Luis Metal Fest"

Possessed, Grave y Metal Church encabezan el festival este 16 y 17 de mayo

Por Iván Edmundo Rodríguez

Mayo 14, 2026 02:22 p.m.
A
Foto: FB Metal Church

Foto: FB Metal Church

La cuenta regresiva ya empezó para que este fin de semana se lleve a cabo el "San Luis Metal Fest" en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo). 

El evento que se desarrollará el 16 y 17 de mayo reunirá a más de 30 bandas, teniendo como cabezas de cartel a Possessed el sábado; para el domingo cerrarán Grave y Metal Church

El evento es gratuito y sólo se necesitó de un registro en el sitio oficial del evento, por lo que se espera un lleno ambos días. 

Dentro de las instalaciones habrá venta oficial de mercancía de todas las bandas, según informaron los organizadores de Medussa Entertainment

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Checa el cartel completo: 

LEA TAMBIÉN

Presentan cartel del San Luis Metal Fest

Se desarrollará el 16 y 17 de mayo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Todo listo para el San Luis Metal Fest
Todo listo para el San Luis Metal Fest

Todo listo para el "San Luis Metal Fest"

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Possessed, Grave y Metal Church encabezan el festival este 16 y 17 de mayo

Britney Spears causa preocupación tras incidente en restaurante de Los Ángeles
Britney Spears causa preocupación tras incidente en restaurante de Los Ángeles

Britney Spears causa preocupación tras incidente en restaurante de Los Ángeles

SLP

El Universal

El episodio ocurre tras recientes problemas legales y un proceso de rehabilitación de la artista.

Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026
Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS copresentan medio tiempo Mundial 2026

SLP

El Universal

La producción busca recaudar fondos para mejorar educación y acceso al fútbol infantil.

Hija de Paul Walker conmueve a Vin Diesel durante homenaje en Cannes
Hija de Paul Walker conmueve a Vin Diesel durante homenaje en Cannes

Hija de Paul Walker conmueve a Vin Diesel durante homenaje en Cannes

SLP

El Universal

Meadow Walker acompañó al elenco de "Fast & Furious" en la celebración por los 25 años de la saga