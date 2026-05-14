Todo listo para el "San Luis Metal Fest"

La cuenta regresiva ya empezó para que este fin de semana se lleve a cabo el "San Luis Metal Fest" en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El evento que se desarrollará el 16 y 17 de mayo reunirá a más de 30 bandas, teniendo como cabezas de cartel a Possessed el sábado; para el domingo cerrarán Grave y Metal Church.

El evento es gratuito y sólo se necesitó de un registro en el sitio oficial del evento, por lo que se espera un lleno ambos días.

Dentro de las instalaciones habrá venta oficial de mercancía de todas las bandas, según informaron los organizadores de Medussa Entertainment.

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