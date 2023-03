Toñita se defiende y revira a Myriam Montemayor

A-AA+

Toñita revive uno de los episodios más importantes de su vida, la época en que formó parte de la primera generación de "La Academia", ya que cuenta que dentro de la casa conoció a sus hermanos de vida pues creció en una familia facturada y en ellos encontró amor, sin embargo, hay compañeras con las que fracturó toda relación, como es el caso de Myriam Montemayor, pues asegura que hasta la madre de la cantante se involucró diciéndole que "no era nadie".

En una entrevista con Michelle Rubalcava, la exacadémica confesó que mientras participaba en el reality show, ella y Myriam sostuvieron una buena relación y que, en realidad, con el único académico que nunca tuvo conexión fue Víctor García, pero no fue sino hasta una gira del reencuentro de "La Academia" que comenzaron los problemas entre ellas.

De acuerdo con Toñita, mientras se reunían para ensayar para el reencuentro, Montemayor mostró que no estaba tan comprometida con prepararse con los shows, ya que siempre se mostraba desidiosa a la hora de practicar, a diferencia de ella pues asegura que se aplicó mucho, por lo que fue seleccionada para estar en una de las mejores posiciones del escenario.

Sin embargo, cada que llegaban a los ensayos, Myriam se colocaba en el lugar asignado para Toñita, por lo que todos los días se enfrentaba a su compañera, solicitándose que se moviera de lugar, pero Montemayor se negaba y no sólo eso, sino que la originaria de Veracruz asegura que la agredía verbalmente.

"Ella se ponía en mi lugar", por lo que ella le decía: "'Aquí no vas Myriam', imagínate repetir eso una y otra y otra vez, hasta que me cansé y sí le levanté la voz, le dije: 'Aquí no vas, chi***', esa es la verdad", reconoció.

Tras esta reacción, de acuerdo con lo que recuerda Toñita, Myriam no reaccionó de la mejor forma, pues le recordó que la ganadora de "La Academia" había sido ella.

"Entonces ahí empezó todo porque ella me gritó y siempre sacaba su speach de: 'Tú no eres nadie, yo gané, yo soy mejor que tú por eso me tienes envidia', todo ese rollo", recuerda.

Además, destacó que cuando empezó la gira, Myriam no quiso sociabilizar con el grupo de exacadémicos, debido a que no mantenía una buena relación con Víctor García, con el que sostuvo un romance durante la competencia en 2002, por lo que había mucha tensión entre ella y todas y todos los presentes.

De hecho, Toñita consideró que Montemayor no estaba cómoda al ver que sus otras y otros compañeros habían evolucionado artísticamente, por lo que podía ser opacada arriba del escenario, pero el verdadero momento en que la cantante explotó -considera- fue cuando se enteró de que Víctor García cerraría el show, por lo que manifestó su inconformidad, negándose a compartir el camerino, así como a usar el vestuario planeado.

Pero los problemas se intensificaron cuando -de acuerdo con Toñita- las y los fans de Myriam comenzaron a atosigar a Nimbe, su hija, que en esa época tenía solo nueve años. Además recuerda que la amenazaron con publicar unas presuntas fotografías desnuda, así como difundieron la versión de que, durante "La Academia", se había involucrado con Martín Luna, exdirectivo de TV Azteca.

Otra de las acusaciones más graves que hicieron fue que el padre de su hija había abusado de Nimbe.

De esa forma, Toñita tomó la decisión de exponer las malas actitudes de Myriam, pues hasta la madre de esta se involucraba, ya que aseguró que la señora entraba a las habitaciones de los exacadémicos y se llevaba objetos que le parecían que podrían servirle a su hija con la justificación de que ella había sido la ganadora y merecía lo mejor.

Fue así que la producción de la gira pidió a Myriam que ya no llevara a su madre, por los problemas que estaba causando, pero antes de irse recuerda que se dirigió a ella muy grosera, cuando a Toñita y a otras compañeras les dieron la suite presidencial en un hotel donde se hospedaron.

"En esa ocasión nos dan la presidencia y llegó la mamá encabron*** y dice: '¿Cómo es posible que ustedes que no son nada les den la suite presidencial y a mi tesoro, que es la ganadora, le den un cuartucho?', perdón, pero eso sí pasó, yo sólo estoy diciendo lo que pasó y lo que viví, empecé a sacarle sus trapitos al sol y ya no le gustó; ahí se perdió la amistad", destacó.