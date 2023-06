Toño Mauri da positivo a Covid por tercera vez

A-AA+

A través de sus redes sociales, el actor Toño Mauri dio a conocer que por tercer vez dio positivo al virus del Covid-19, enfermedad que en 2020 lo mantuvo entre la vida y la muerte, y por la que tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón.

Mediante sus historias de Instragram, el también productor, compartió una fotografía en la que se le puede ver recostado en una cama, con un cubrebocas negro tapando su rostro y la frase: "Otra vez Covid".

Aunque su cuenta se ha mantenido inactiva y sin ningún tipo de información sobre su estado de salud, Mauri concedió una entrevista vía remota al programa "De primera mano", donde explicó que la complicada cirugía que experimentó lo vuelve mucho más propenso a contraer cualquier tipo de virus o bacteria; sin embargo, a diferencia de su primer contagio, ahora se tiene mucha más información sobre esta infección lo que lo tiene tranquilo: "De cuando empezó a ahora, ya ha cambiado, ya hay medicamentos, ya hay tratamientos, pero no deja de ser molesto, en el caso de nosotros que tenemos un trasplante, tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una pequeña desventaja", dijo.

El actor también detalló que se encuentra estable y fuera de peligro gracias que el virus le fue detectado desde los primeros síntomas, ahora se encuentra en tratamiento y mucho reposo: "Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo", agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la población a seguirse cuidando y no bajar la guardia, pues a pesar de que la OMS dio por terminada la emergencia sanitaria, el virus aún se encuentra entre nosotros: "La gente piensa que ya no hay covid, ya se acabó, y la verdad estoy en Miami y puedo decir que hay muchos casos de contagios, y no deja de ser covid, de tener cuidado".

Recordemos que, durante su primer contagio, Mauri sufrió severas complicaciones de salud, mismas que lo llevaron a ser hospitalizado de emergencia y permanecer durante más de un mes en terapia intensiva. Por fortuna, y a pesar de todo pronóstico, pudo salir adelante y ahora cuenta su experiencia a través de un libro "Mi nueva vida, un gran milagro".