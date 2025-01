Consejos de una tiktoker para encontrar trabajo en Estados Unidos

En redes sociales esta semana se viralizó el video de una tiktoker latina dedicada a documentar su vida en Estados Unidos y también dar consejos a quienes acaban de llegar a ese país, a través de su cuenta @mividaenus.

Desde ciudades donde vivir, lugares donde comer a bajo costo, promociones y todo tipo de datos culturales acerca de la cultura americana, la influencer causó revuelo por un clip donde menciona un tip para quienes desean encontrar trabajo de forma rápida en EU.

En su video, ella explica que para quienes lleguen con ganas de trabajar, sin importar las condiciones laborales, la solución se encuentra en cualquier ciudad al levantarse temprano y acudir a un punto de encuentro conocido por los contratistas.

"Si usted acaba de llegar a Estados Unidos y está en busca de trabajo y dispuesto a trabajar de lo que sea; véngase a un Home Depot a las 5 a.m. que trabajo hay de sobra. Aquí podrás encontrar trabajos con contratistas que están en búsqueda de pintores, constructores, de limpieza, etc." dijo la tiktoker.

"Si tienes tu mente abierta de trabajar de lo que sea y bienes con ganas de crecer, esta es una de las opciones donde puedes conseguir trabajo rápido", agregó la joven.

El clip con más de 1 millón de vistas generó un amplio debate en la plataforma, ya que en los comentarios, algunos usuarios afirmaron que el consejo es cierto; mientras que otros se quejaron acerca de los sueldos que ofrecen en ese tipo de empleos:

"Eso es verdad yo tengo 6 meses que acá y me fui para el Home Depot de Houston ya tengo 5 meses trabajando fijo con el señor"; "He escuchado que los contratistas son mala paga, cuando llega el día de pago solo te dan una parte y te queden debiendo otra y no te la dan después"; "Yo hasta baño lavaría allá, no hay trabajo que te deshonre, la plata hay que ganarse honradamente"; "Fui un mes entero y de esos 30 días me llevaron a trabajar 4 días"; "Hay un montón de gente esperando a que se la lleven a trabajar"; "Pero eso era antes yo no hay chamba"; "No entiendo, veo muchas publicaciones a diario que no hay trabajo actualmente en EU".