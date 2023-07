Tras fuerte accidente, Anahí sigue sin escuchar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Manuel Velasco, político y esposo de Anahí, la actriz de "Rebelde", brindó nuevos detalles sobre la salud de la cantante. A casi un mes de que dé inicio el esperado Rebelde Tour, la famosa sigue sin recuperar su audición después de sufrir una perforación en el tímpano durante los ensayos previos al regreso a los escenarios, esto, mientras realizaba pruebas de audio.

En una entrevista con "De primera mano", Velasco compartió que el accidente de la intérprete de "Sálvame" ha sido un tema complicado, ya que, a pesar de haber acudido a diversos especialistas, su recuperación aún no está completa.

"Mira, siendo honesto, sigue sin escuchar en ese oído", admitió.

Afrontando esta situación, Anahí continúa con los entrenamientos para la gira. Recordemos que junto a Christian Chávez, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Dulce María, comenzarán su gira en Texas para posteriormente recorrer parte de Estados Unidos, Brasil y, por supuesto, México, con conciertos en el Foro Sol.

"La realidad es que todavía no ha sanado el oído en donde le perforaron el tímpano", añadió Velasco.

Hasta este viernes, la artista continúa grabando canciones y participando en los ensayos, incluyendo los de baile. Sin embargo, los médicos han aconsejado tener paciencia y darle tiempo al oído para sanar internamente.

"Es una realidad, los doctores que hemos consultado dicen que es un tema de paciencia, que tiene que cicatrizar por dentro, que tiene que desinflamar, y eso puede llevar tres meses. Vamos a buscar más opiniones médicas porque pensábamos que para estas fechas ya iba a estar arreglado", reveló Velasco.

Por otro lado, el político también comentó que ha intentado hablar con Anahí para que considere retrasar la gira, ya que cree que es mejor que primero cuide su salud y luego continúe con sus proyectos.

"Yo le dije: 'Lo más importante es tu salud', que si ella no se siente en condiciones, podría valorar la posibilidad de aplazar el evento. Pero ella me dijo que quería intentarlo, y la verdad es que ha puesto el doble de esfuerzo para poder hacerlo con solo un oído", agregó.

Tras 15 años alejados de los reflectores, los integrantes de la popular telenovela "Rebelde", tienen emocionados a cientos de fanáticos que esperan con ansias verlos en vivo.

A pesar de los rumores que han surgido desde el inesperado anuncio del Tour, donde se mencionaba que los famosos preparan muchas sorpresas para los eventos, esta vez no quisieron hacer esperar a sus fans y tuvieron un encuentro con ellos el miércoles pasado por la noche.

De acuerdo con medios de circulación nacional, el exclusivo evento, al que también acudió la prensa, tuvo lugar en el Museo de la Refinería del Parque Bicentenario. Pero las celebridades llegaron sin la presencia de Anahí.

A pesar de la ausencia de la voz de "Sálvame", Uckermann habló en nombre de su colega y expresó: "Estamos muy felices de estar aquí, obviamente Anahí hubiera estado feliz de estar aquí, pero tuvo un problema con el oído y no pudo acompañarnos. Así que gracias porque los cinco estamos muy emocionados".

Maite Perroni, quien se convirtió en madre en mayo, y Dulce María también dirigieron palabras amorosas a los presentes: "Los amamos mucho, gracias por estar aquí esta noche. ¿Ya están listos para nuestra próxima gira? Porque estamos felices de volverlos a ver", se escuchó decir a la actriz que personificó a Roberta Pardo.

El encuentro con los seguidores formó parte de la campaña Smirnoff Residence, en colaboración con la agrupación, que tiene lugar con la marca.

La noche no terminó ahí, sino que posteriormente hubo un show de drags en el que los espectadores pudieron cantar algunos de los entrañables éxitos del grupo, como "Solo quédate en silencio" y "Rebelde".