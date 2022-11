Tras su muerte, acusan en redes a Pablo Milanés de acoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este lunes se dio a conocer el lamentable fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés y aunque muchos lloran su muerte, en redes sociales se ha desatado la polémica, luego de que una usuaria de Twitter acusara, públicamente, al famoso de presunto acoso.

A través de un extenso mensaje, la usuaria compartió la experiencia que habría sufrido al lado Milanés hace más de 30 años, cuando ella todavía era menor de edad y el cantante visitó Ecuador, país de donde ella es originaria.

"Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17", inició con su relate la comunicóloga, según se puede leer en su descripción.

Explicó que en ese entonces se había hecho muy amiga del compositor y de Lázaro Gómez, un reconocido productor, incluso, les sirvió como guía de turistas y los acompañó a diferentes lugares, por lo que les tenía una gran confianza. Además, Pablo le había prometido una beca para poder estudiar cine en Cuba.

Es por ello que no se le hizo raro cuando, una noche, Lázaro la llamó para contarle que Milanés quería hablar con ella y la citó en el Hotel Quito, donde el cantante se hospedada; sin embargo al llegar al lugar todo cambió:

"No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo Milanés. Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación. "Qué bueno que viniste", me dijo", relató.

La usuaria continuó contando que Milanés le pidió que se sentará a su lado y posteriormente comenzaron a platicar, hasta que el compositor de "Yolanda" se abalanzó sobre ella para, presuntamente, intentar besarla: "Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto", agregó.

Aunque, de acuerdo con su mensaje, se negó e intentó detener al artista, éste le insistió y hasta le confesó que se había enamorado de ella: "Me suplicó, mientras intentaba tocarme, totalmente fuera de sí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que quería llevarme a Cuba. Me levanté. Sostuvo mis manos firmemente. ´No puedes irte´ (me dijo). Me zafé. Salí de la habitación. Me puse a llorar mientras regresaba en un taxi a mi casa".

Tras este desagradable momento, la usuaria confesó que se deshizo de todos los discos del cantante, dejó de escuchar sus canciones, pues le causaban incomodidad, aunque por un tiempo llegó a pensar que el sufrimiento de Milanés era su culpa.

la denunciante terminó explicando que nunca pudo ponerle un nombre a lo que había vivido, hasta que nació en movimiento Me too, fue entonces que comprendió que había sido acosada: "Los grandes artistas también acosan" y aclaró que esta será la primera y única vez que hable sobre el tema.

Como era de esperarse, las reacciones por parte de otras usuarias comenzaron a llegar, incluso varios fans del cantante le han expresado su apoyo: "Mi solidaridad y procedo a borrar todos los homenajes inmerecidos", "Su música se seguirá escuchando. A la vez, aunque hagamos contorsiones para justificarlo, no tiene justificación", "Pues nunca se me había pasado tan rápido la tristeza por un muerto, les cuento", son algunos de los comentarios que se pueden leer.