Trayectorias de Miss Universo mexicanas en cine y televisión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Los certámenes de belleza, en general y para quien así lo quiere, pueden ser una plataforma para brincar al mundo de la actuación, conducción o la pasarela. Y en México no ha sido la excepción, pues un puñado de finalistas en Miss Universo han optado por ponerse frente a una cámara tanto en cine como tv, de las cuales aquí te hablamos.

Ana Bertha Lepe

Deslumbró al mundo al obtener el cuarto lugar en Miss Universo 1953. Contaba con apenas 18 años cuando participó en el certamen realizado en Los Ángeles. Poco antes había comenzado una carrera en la actuación cinematográfica siendo extra y obteniendo un papel en "La justicia del lobo", al lado de Flor Silvestre. Con una filmografía cercana a los 100 títulos, su papel más recordado es en la comedia de ciencia ficción "La nave de los monstruos" al lado de Eulalio González "Piporro". También trabajó en "Dos tipos de cuidado" con Jorge Negrete y Pedro Infante; "¿A dónde van nuestros hijos?", con Dolores del Río; "Santo en el hotel de la muerte", protagonizada por El Enmascarado de Plata" y "El patrullero 777", con Cantinflas. En televisión "Mundo de juguete" coronó su trayectoria. Falleció en 2013.

¿Cómo han diversificado su carrera en medios Luz María Zetina, Jacqueline Braca y Sofía Aragón?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luz María Zetina

Chilanga que ha enfocado su carrera en la conducción, pero que se ha dado tiempo para tener actuaciones en telenovelas y películas. Luego de estar en Miss Universo 1995 decidió estudiar en el CEA de Televisa, de donde salió para estar en la telenovela "Ángela" y la serie "Diseñador de ambos sexos" con la que explotó su carrera. En 2003 aceptó estar en la comedia cinematográfica "Dame tu cuerpo", en la que justo intercambia personalidades con el personaje de Rafael Sánchez Navarro. Fue de las cintas mexicanas más exitosas del año. Luego pasó por "Paradas contínuas", dirigida por Gustavo Loza y hace una década prestó su voz a "Angry Birds: la película".

Jacqueline Braca Montes

Tapatía que concursó en Miss Universo cuando tenía 21 años (2001). La hija del ex entrenador del equipo profesional de futbol Guadalajara, Jesús Bracamontes, es la reina de belleza mexicana que más trabajo actoral ha tenido en su vida. Tan pronto dejó su reinado en Nuestra Belleza fue invitada al elenco de las telenovelas "Entre el amor y el odio", "Cómplices al rescate" y "Vivan los niños", además de conductora en programas deportivos. En cine debutó en "Cuando las cosas suceden" (2007) y casi una década después ganó su lugar en la comedia "Un padre no tan padre", protagonizada por Héctor Bonilla e interpretando a la esposa del personaje de Benny Ibarra, una mujer con carácter que debía ponerle freno emocional a su marido. La cinta tuvo su secuela con "Una Navidad no tan padre".

Sofía Aragón

Segunda finalista de Miss Universo en 2019. Tras ser conductora en TV Azteca, se ha ido abriendo paso ella misma en el cine. Estudió producción, dirección y actuación en la New York Film Academy y luego fundó su propia compañía productora con la que ya realizó el cortometraje "La noche", una historia inspirada en el suicidio de su amiga Cheslie Kryst, ex Miss USA. Recién asistió a Iberseries Platino, evento audiovisual celebrado en la capital española Madrid, a fin de presentar otros proyectos que trae bajo el brazo, entre ellos la versión largometraje del corto. Actualmente se le puede ver en la película "Mujer de otro tiempo", en Canela TV, donde interpreta a una chica que, por medio de un portal mágico abierto por un alushe, viaja de los 60s a la época actual.