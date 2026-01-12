logo pulso
Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Camerino

Un león marinero: hacer que las canciones sucedan

Relata a Pulso al Aire, la disciplina y los trámites detrás de su éxito en la música

Por Naomi Alfaro

Enero 12, 2026 03:51 p.m.
A
Un león marinero: hacer que las canciones sucedan

San Luis Potosí.- Lo que comenzó como canciones escritas en una servilleta hoy forma parte de una serie en una plataforma de streaming.

Detrás de ese recorrido está Leo Meléndez, cantautor potosino conocido como Un león marinero, quien ha construido su carrera a base de constancia, disciplina y decisiones propias.

Relata a Pulso al Aire, que el nombre del proyecto surgió de manera práctica: era el que estaba disponible. Sin embargo, ese primer paso marcó una forma de trabajar que ha definido su trayectoria: no esperar a que las oportunidades lleguen, sino buscarlas.

Con el tiempo, afinando su proceso creativo y tomando acción, Meléndez fue dando forma a su proyecto musical.

Su sueño inicial era simplemente viajar, conocer gente y compartir música con su guitarra. Ese objetivo se cumplió y se transformó en su forma de vida.

En el camino llegaron colaboraciones con artistas que admira, como Kevin Kaarl, con quien grabó una canción, así como la inclusión de su música en la serie 'Como agua para chocolate', producida para HBO.

El crecimiento de Un león marinero también se reflejó en redes sociales, una herramienta que, reconoce, fue clave para dar visibilidad a su trabajo y abrir nuevas oportunidades profesionales, incluida la llegada a una plataforma internacional.

Detrás de la música hay disciplina, trámites y constancia. Mantener el ánimo y tomarse el proyecto en serio es uno de los mayores retos.

La imagen del músico con guitarra suele estar idealizada, pero su experiencia demuestra que hay un trabajo constante para que las cosas sucedan, desde acercarse a la gente correcta hasta atreverse a tocar puertas.

Después del esfuerzo llegan los momentos que dan sentido al camino. Uno de los más significativos para Meléndez fue ver la emoción de su madre al observar los resultados de su trabajo, así como el respaldo del público. Aunque su música nace de experiencias personales, una vez que se comparte, pasa a formar parte de la vida de quienes la escuchan.

"En el momento en que saco una canción, ya deja de pertenecerme de cierta manera y pasa a ser parte de una realidad colectiva. Es mágico cuando las personas escuchan tu mensaje y lo convierten en el soundtrack de su vida, cuando se acercan y te dicen: ´esta canción me recuerda a este momento´. Eso es lo que me calienta el corazón y me da ganas de hacerlo cada vez más y mejor".

Hoy, las canciones de Un león marinero no solo cuentan su historia, también acompañan la de otras personas, confirmando que los sueños pueden construirse con trabajo diario, paciencia y la decisión de creer en lo que se hace.

SLP

Naomi Alfaro

Relata a Pulso al Aire, la disciplina y los trámites detrás de su éxito en la música

