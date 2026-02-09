Una embolia pulmonar, causa de muerte de Catherine O'Hara

La actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años, murió debido a una embolia pulmonar que generó un coágulo de sangre en sus pulmones, como ya ha dado a conocer la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

La información, a la que tuvo acceso "TMZ", apunta a que se trató de una causa derivada del cáncer de recto que la actriz padecía, lo que desencadenó la obstrucción en uno de los vasos sanguíneos pulmonar.

Otro de los pormenores que se han dado a conocer, a través de un reporte, este lunes 9 de febrero, es que el cuerpo de O'Hara fue incinerado y entregado a su esposo, el productor y director de arte Bo Welch, con quien estuvo casada por 34 años.

A finales de enero, cuando se produjo el deceso, el mismo medio de espectáculos estadounidense reportó que, poco antes de que Catherine perdiera la vida, fue trasladada de urgencia al hospital, debido a los problemas que presentaba para respirar.



¿Cuál fue la extraña condición que padecía Catherine O'Hara?



Además, congénitamente, la actriz padecía "Situs inversus", una condición poco común, que se caracteriza por provocar que los órganos internos del cuerpo (como el pecho y el abdomen) se encuentren invertidos, situación que no genera ningún tipo de dificultad o una circunstancia especial a quien es diagnosticada con ella.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2005, que la actriz supo que lo padecía; este desconocimiento es recurrente en la mayoría de personas que lo adolecen, debido a que esa condición no causa ningún tipo de sintomatología que sugiera su presencia, de hecho, la actriz supo del "Situs inversus" que padecía por una revisión médica de rutina.

En 2020, la actriz habló por primera vez de su condición, bromeando y afirmando que era "un fenómeno".