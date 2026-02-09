Audi utilizará la red de supercargadores Tesla en México

Audi dio a conocer una alianza con Tesla para acceder a 19 sitios de carga con 88 supercargadores Tesla autorizados y habilitados para vehículos de terceros y compatibles con el estándar NACS/J3400 en México.

Para conocer las ubicaciones de los sitios de carga con los supercargadores Tesla autorizados podrán acceder al sitio oficial.

De esta manera, Audi expande su ecosistema en torno a sus vehículos premium totalmente eléctricos.

Gracias a esta nueva colaboración, los usuarios de vehículos con sistemas de propulsión híbrida y eléctrica de Audi en México podrán acceder a esta red de supercargadores mediante el adaptador Audi NACS DC, desarrollado exclusivamente para garantizar compatibilidad con los conectores de carga rápida NACS/J3400.

El adaptador se encuentra disponible para su venta en toda la red de concesionarios Audi e-tron en México a partir de marzo 2026 y se podrá utilizar para los modelos eléctricos Q6 y A6 e-tron 2025 en adelante.

Para los modelos 2026 y 2027 el adaptador se incluye de inicio, sin costo adicional.

Para un uso adecuado del cargador y una carga correcta es indispensable el uso de un adaptador oficial de la marca, así como seguir las instrucciones del manual, evitando usar equipo dañado, extensiones o adaptaciones.

Los usuarios de vehículos eléctricos Audi podrán habilitar la carga directamente a través de la aplicación de Tesla.

Las tarifas en los sitios de carga están determinadas por el operador, así como el servicio de facturación son provistos por el operador de la red.

La colaboración con Tesla complementa la infraestructura actual y los acuerdos existentes con Evergo, impulsando la transición a tecnologías eléctricas en el país, afirmó la empresa en un comunicado.

En 2019, Audi incursionó en la era de la electromovilidad con la llegada a México del primer modelo de producción completamente eléctrico: el Audi e-tron.

En 2021, se integró a la gama de eléctricos el e-tron Sportback, y un año después se lanzó el superdeportivo eléctrico RS e-tron GT.

Posteriormente, en 2023 llegó al mercado mexicano el Q8 Sportback e-tron. En 2024 llegó el Q6 e-tron y un año después, se lanzó el A6 Sportback.