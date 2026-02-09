logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

ONU expresa preocupación por escasez de combustible en Cuba

Por EFE

Febrero 09, 2026 01:51 p.m.
A
ONU expresa preocupación por escasez de combustible en Cuba

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, mostró este lunes su "preocupación" por "la creciente escasez de combustible" en Cuba y expresó que la ONU está "trabajando con el Gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica".

"Naciones Unidas continúa monitoreando la situación en el país y trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica. Nos preocupa la creciente escasez de combustible y su impacto en la población", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz Stéphane Dujarric.

Agregó que la escasez incluye "interrupciones en el suministro de agua potable, atención médica, alimentos y otra ayuda esencial en zonas de Cuba gravemente afectadas por el huracán Melissa en octubre pasado".

El portavoz también expresó su preocupación "por las posibles repercusiones de la escasez de combustible en las operaciones de los aeropuertos cubanos".

"Como recordarán, en noviembre pasado, nuestro equipo en Cuba lanzó un plan de acción para apoyar la respuesta nacional tras el huracán Melissa, que afectó a más de dos millones de personas, lo que equivale al 5 % de la población cubana. Seguimos comprometidos a apoyar los esfuerzos de recuperación liderados por las autoridades y a ayudar a las familias a recuperarse", dijo, si bien aseguró que el plan de acción aún necesita financiación.

Esta reacción ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que exporten petróleo o derivados a La Habana, lo que ha llevado a gobiernos como el mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente en forma de alimentos. 

