Universal anuncia nueva temporada de sus noches de terror, este año con "El exorcista" y "Chucky"

Los parques de atracciones de Universal de EE.UU. anunciaron este viernes una nueva edición de sus "Halloween Horror Nights", este año con novedades de terror que incluyen una casa embrujada inspirada en la próxima película "The Exorcist: Believer" y otra en honor al diabólico muñeco "Chucky".

Este ciclo de noches temáticas comenzará el próximo 1 de septiembre en Universal Orlando Resort, en Florida, donde se extenderá hasta el 4 de noviembre; mientras que en Universal Studios Hollywood, en California, la temporada se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 31 de octubre, según un comunicado difundido este viernes.

Estas clásicas sesiones de terror, que se celebrarán en días seleccionados, incluye este año un total de diez casas embrujadas, entre las que figuran, además de las mencionadas, otras como la nueva mansión embrujada "Universal Monsters: Unmasked", inspirada en el "icónico legado de Universal de monstruos cinematográficos", como señala la nota.

La versión de esta casa que abrirá en el parque Universal Studios Hollywood contará como añadido con una partitura original de Slash, guitarrista del emblemático grupo Guns N' Roses.

Por su parte, la casa "Chucky: Ultimate Kill Count" está basada en la popular serie del canal SYFY y tiene como protagonista al inefable "muñeco diabólico" Chucky, de la franquicia de películas del género Slasher que comenzó su andadura en la década de 1980.

El largometraje "The Exorcist: Believer", que llegará a las salas estadounidenses el próximo 13 de octubre, así como las exitosas series "Stranger Things" y "The Last of Us", entre otras, tendrán también sus casas en la próxima edición de "Halloween Horror Nights", que se celebran desde hace 32 años.

Además de casas basadas en éxitos de la pequeña y gran pantalla, como todos los años este ciclo incluye también residencias con temáticas originales, como son los casos de "Dr. Oddfellow: Twisted Origins", "Dueling Dragons: Choose Thy Fate", "YETI: Campground Kills", "The Darkest Deal" y "Bloodmoon: Dark Offerings".

Se ofrecerá además "cinco zonas de miedo", así como espectáculos de entretenimiento en vivo y una carta de comidas y bebidas acorde a la temática.

Según se informó este viernes, este ciclo se desarrollará a lo largo de 48 noches escogidas en el caso de Universal Orlando, una cifra récord para este parque temático.