Usan nombre de Carmen Campuzano para estafas

Este domingo, Carmen Campuzano se convirtió en la cuarta eliminada del reality show "MasterChef Celebrity"; sin embargo, ahora ella enfrenta un nuevo reto: lidiar con un estafador.

La modelo se enteró que un individuo en Hermosillo, Sonora, está usando el nombre de Carmen para convencer a chicas para trabajar con ella y con su equipo lo que encendió sus alarmas, ya que no está reclutando nuevo talento.

La modelo, de 52 años, desconoce cuáles son las intenciones de esta persona que, directamente, está dañando su imagen.

"Esto es muy delicado porque puede ser un tema de trata de personas y está mi nombre de por medio. Yo no estoy solicitando modelos para nada, afortunadamente tengo a la mano mucha gente y modelos que ya conozco", precisó Campuzano en una conferencia.

Hasta la fecha, Carmen no ha precisado si emprenderá acciones legales contra el estafador a quien identificó mediante un video.

Tras su salida del reality de TV Azteca, Campuzano seguirá con sus conferencias "Supervivientes", en las que comparte sus testimonios y experiencias de sanación.