Valeria Sendel construye carrera actuación junto a Sergio Sendel

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

enloqueció a sus fans hace unos días cuando compartió una foto con su

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, ahora, también alborotó a sus seguidores al compartir unacon su, quien al igual que él, se dedica a la actuación."Lajuntos de muchas que vendrán, bendiciones siempre Val", escribió Sendel junto a la fotografía en la que ambos aparecen sonrientes; no es la primera vez que les toca trabajar juntos, pasó por primera vez en, en "".En aquella ocasión, Valeria compartió que desde que era muy chiquita acompañaba a su padre en las producciones donde trabajaba, después comenzó a llamarle la atención el mundo de las, se preparó y ya sumaen su lista.Confesó que sentía afortunada de poderde su papá, unde las; Sendel, se dijo orgulloso de su hija, externó en aquella charla con el programa "Hoy", que admiraba de su hija el que fuera disciplinada, y le auguraba unasiempre y cuando sacara a flote su capacidad deUno de los consejos que él le dio entonces fuepara hacer las cosas cada vez mejor, y no ser "lamebotas", pues dijo, "laestá ante todo".Valeria Sendel, también conocida como, construye una carrera que se ha centrado en la televisión y el cine; en 2021 participó con apariciones en "" y "Luis Miguel: La serie"; ese mismo periodo se consolidó con el melodrama "", junto a su papá, Susana González y David Zepeda.Ensumó proyectos como "", "" y la serie "" (que se extendió hasta 2024). Para 2023 apareció en "", y en 2024 participó en "" y "", además de concluir "".Posteriormente, en 2025 protagonizó "", telenovela producida por; en 2026 se integró a la serie "Bodas S.A." y próximamente aparecerá junto a su papá en "", protagonizada por Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.Valeria comparte momentos encon, su hermano, quien también es actor; Valeria ysony nacieron el 30 de mayo de 1998.