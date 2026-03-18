Valeria Sendel construye carrera actuación junto a Sergio Sendel
Sergio Sendel reconoce la disciplina y esfuerzo de su hija Valeria para avanzar en la actuación.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-Sergio Sendel enloqueció a sus fans hace unos días cuando compartió una foto con su hijo Graco
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, ahora, también alborotó a sus seguidores al compartir una instantánea con su hija Valeria, quien al igual que él, se dedica a la actuación.
"La primera escena juntos de muchas que vendrán, bendiciones siempre Val", escribió Sendel junto a la fotografía en la que ambos aparecen sonrientes; no es la primera vez que les toca trabajar juntos, pasó por primera vez en 2022, en "Mi fortuna es amarte".
En aquella ocasión, Valeria compartió que desde que era muy chiquita acompañaba a su padre en las producciones donde trabajaba, después comenzó a llamarle la atención el mundo de las artes escénicas, se preparó y ya suma varios proyectos en su lista.
Confesó que sentía afortunada de poder trabajar cerca de su papá, un icónico villano de las telenovelas mexicanas; Sendel, se dijo orgulloso de su hija, externó en aquella charla con el programa "Hoy", que admiraba de su hija el que fuera disciplinada, y le auguraba una buena carrera siempre y cuando sacara a flote su capacidad de esfuerzo y paciencia.
Uno de los consejos que él le dio entonces fue esforzarse para hacer las cosas cada vez mejor, y no ser "lamebotas", pues dijo, "la dignidad está ante todo".
Valeria Sendel, también conocida como Valeria Santaella, construye una carrera que se ha centrado en la televisión y el cine; en 2021 participó con apariciones en "Narcos: México" y "Luis Miguel: La serie"; ese mismo periodo se consolidó con el melodrama "Mi fortuna es amarte", junto a su papá Sergio Sendel, Susana González y David Zepeda.
En 2022 sumó proyectos como "El Rey: Vicente Fernández", "Mi camino es amarte" y la serie "Señorita 89" (que se extendió hasta 2024). Para 2023 apareció en "Noche de paz", y en 2024 participó en "Sangre llama sangre" y "Un Buen Divorcio", además de concluir "Señorita 89".
Posteriormente, en 2025 protagonizó "Amanecer", telenovela producida por Juan Osorio; en 2026 se integró a la serie "Bodas S.A." y próximamente aparecerá junto a su papá en "Guardián de mi Vida", protagonizada por Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.
Valeria comparte momentos en Televisa con Graco, su hermano, quien también es actor; Valeria y Graco son mellizos y nacieron el 30 de mayo de 1998.
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