Venden casa de Miranda Priestly en "El Diablo Viste a la Moda"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Si eres fan de la película "El Diablo Viste a la Moda" (Devil Wears Prada), con Meryl Streep y Anna Hathaway, no te imaginas cuánto cuesta la casa de la inolvidable Miranda Priestly en Nueva York.

Sí, la casa donde Andrea ve llorar a Miranda, mientras le cuenta que está a punto de divorciarse, en los pocos puntos de quiebre que tiene en la cinta. Si bien no aparecen muchas tomas del edificio de estilo renacentista, se ha ganado el corazón de los cinéfilos por su peculiar estilo.

La empresa de Bienes Raíces Modlin Group tiene a la venta la casa de cinco pisos, construida en 1907, que cuenta con 20 habitaciones, siete dormitorios y ocho baños. Aun cuando fue renovada en 2005 conserva la esencia de su arquitectura.

Pero este inmueble no sólo alojó algunas escenas de la película protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt. También fue escenario de la última escena de la popular serie "Gossip Girl" esteralizada por Blaky Lively (como Serena Van Der Woodsen).



¿Cuánto cuesta la casa de Miranda Priestly en Nueva York?

Descrita por la inmobiliaria, que la tiene a la venta, como una construcción de la posguerra, el costo del inmueble es de 27,500,000 dólares.

En el anuncio publicado por la empresa de Bienes Raíces, en su página web, se alienta a los compradores ha adquirir el inmueble en el que "habitó" Miranda Priestly, editora en jefe de Runway.

"Una dirección muy conocida, esta obra maestra de piedra caliza ha aparecido en varias películas y programas de televisión, sobre todo como el hogar de Miranda Priestly", se lee.

Distribuidas en los cinco pisos con los que cuenta la vivienda se ubican las 20 habitaciones ente las que se incluyen dormitorios, galerías, salones de juego, comida-comedor, y salas de baño con jacuzzi.

Para tener acceso a los siguientes niveles es posible utilizar la escalera de caracol en la que posó Blake Lively al darle la mano a Penn Badgley, protagonizado por Daniel Humphrey.



¿Dónde se ubica la casa de Miranda Priestly de "El Diablo Viste a la Moda"?

El inmueble de mil 200 metros cuadrados se ubica en Este 129 y calle 73 en la zona de Upper East Side en Manhattan, Nueva York.