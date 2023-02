"Ventaneando" se defiende tras las acusaciones de Yuridia

A-AA+

"Ventaneando" ya se pronunció ante las acusaciones de Yuridia que, luego de que Pati Chapoy reviviera la época en que el programa y la cantante sostuvieron una mala relación debido que la conductora llegó a denominar a la cantante como una persona "gorda", situación que hizo que la exacadémica no quisiera conceder ninguna entrevista, por lo que ahora las y los presentadores aclararon lo que había pasado en esa época.

En la emisión de hoy, Rosario Murrieta, Linet Puente, Daniel Bisongno y Pedro Sola hicieron frente a las recientes declaraciones de Yuridia, en las que señala a "Ventaneado" como el programa que, desde que ella formaba parte de "La Academia" fraguó una campaña de desprestigio, afectándola a nivel emocional a tal grado que llegó a pensar que lo mejor era dejar de vivir.

Por ello, las y los presentadores dieron a conocer su punto de vista, cada y cada uno de ellos a título personal, pues cabe destacar que no todos los integrantes del programa en la actualidad formaban parte de la producción en 2005, época en la que se remontó la cantante, pues fue cuando comenzó a darse a conocer públicamente, derivado de su participación en el reality show.

Murrieta salió en defensa de Chapoy, al sugerir que cuando usó la palabra "gorda", durante una dinámica en la que se le preguntó por la relación que existía con la cantante, había sido para explicar los acontecimientos que habían tenido lugar en el pasado y no para tratar de afectar en la actualidad. "Está hablando de una situación del pasado en que, efectivamente, la coyuntura era totalmente diferente".

Además, la conductora consideró que esa etapa que la cantante llamó como "oscura", en realidad, la había llevado a un lugar luminoso, haciendo referencia la carrera exitosa que tiene hoy día. "Cómo puedes calificar de algo tan oscuro lo que te convirtió en lo que eres hoy?", planteó.

Por su parte, Linet Puente consideró que Yuri estaba tratando de ponerle rostro a la etapa oscura que vivió, dirigiéndose a "Ventaneado", pero era opina que la cantante vivió diferentes situaciones, en ese momento de su vida, que no tenían que ver solamente con lo que se hablaba de ella en el programa.

"Los demonios internos que ella tenía, los vivió desde que entró a ´La Academia´, que no fue fácil para ella porque lo sabemos y yo lo sé personalmente porque ella me lo dijo que, en su momento, la pasó muy mal, ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante, desde allí ella ya traía una lucha interna", planteó.

Por su parte Bisogno indicó que pensaba que lo que la cantante estaba haciendo era responsabilizar a alguien de todo el sufrimiento que atravesó. "Cuando una persona está atormentada es muy fácil colgarle los milagros a cualquiera que pasa frente a la casa".

Además, el conductor dijo que pese a que, para él, Yuri está entre las tres mejores voces de México, considera que estaba inconforme con el talento que tenía, pues sugirió que es ella quien estaba en contra de su propio talento. "Todo esto le ha dolido mucho a Yuridia, es una exitosísima cantante, pero ella no es feliz con este talento, le tengo cariño a su persona, con todo y sus locuras".

"La aceptación es algo que tiene que venir de dentro, la gente no te va a aceptar en el mundo completamente", fue otra de las posturas de Murrieta que, además, aclaró que el equipo de "Ventaneando" nunca había vandalizado la casa de la artista.

Finalmente, Pedro Sola destacó que el gran desempeño que vio en la cantante durante su participación en "La voz kids", reconociendo que tiene un rostro muy bello y una voz excepcional.

¿Qué ocurrió entre Pati Chapoy y Yuridia?

La mala relación entre "Ventanenado" y la exconcursante de "La academia" fue revivida por la periodista mexicana, durante una dinámica en la que estaba entrevistando al Escorpión dorado. Chapoy reconoció que no eran amigas, pues a la cantante nunca le pareció los comentarios que hacían de ella en el programa, sin embargo, destacó que la admira como cantante, pues cree que tiene una gran voz.

Luego de que la conductora tocara el tema, Yuridia no se quedó atrás y recurrió a su cuenta de TikTok para dar a conocer su versión de los hechos pues, pese a que Chapoy recuerda dicho episodio como un asunto concluso, la cantante mexicana expresó que las denominaciones que utilizó el equipo de "Ventaneando" para hablar de ella, al señalar que estaba pasada de peso y que, además, estaba mal asesorada, la atormentaron a tal grado que calificó esa etapa "como la más difícil de su vida", cuanto tenía sólo 18 años.

Además, la cantante considera que todas las acciones que se realizaron en su contra pudieron tratarse de una campaña de desprestigio que, no termina entender, el motivo que motivó su ejecución.

De esa manera, Yuri también aprovechó para señalar que ya perdonó a Chapoy, pero eso no ha cambiado en nada su decisión de no concederles ninguna entrevista, descartando que se trata de un "berrinche", pues la interprete considera que hacerlo significaría revivir el momento más oscuro de su vida, pues asegura que la presión que sintió la hizo pensar que no valía la pena estar viva:

"Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor; yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar", confió.

Otro de los puntos que tocó Yuri fue el hecho que no sólo vulneraron a su persona, sino la estabilidad emocional de su familia que, para esos momentos, todavía había integrantes menores de edad que no contaban la formación suficiente para tomar con entereza los comentarios negativos que escuchaban de la cantante a través de la televisión.