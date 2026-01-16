Verónica Castro está hospitalizada debido a un intenso malestar físico derivado del accidente que vivió en 2004 sobre un elefante, en la final de "Big Brother VIP", cuando ella fue la conductora, y aunque ya pasaron más de 20 años, los estragos los sigue padeciendo la también actriz que recibirá una terapia especial.

Desde el pasado miércoles 14 de enero la conductora y actriz de 73 años se encuentra hospitalizada, según informó la periodista Pati Chapoy, quien es además amiga de la Vero.

Chapoy dijo que Verónica está lidiando con intenso malestar físico derivado de un evento traumático ocurrido hace más de dos décadas, la hospitalización no responde a una cirugía médica, sino a una recomendación médica para recibir terapia especializada un par de días. La actriz, informó la titular de "Ventaneando", tiene dolores por todos lados, por lo que se someterá a una terapia especial.