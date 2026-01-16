logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

VERÓNICA CASTRO ESTÁ HOSPITALIZADA

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
VERÓNICA CASTRO ESTÁ HOSPITALIZADA

Verónica Castro está hospitalizada debido a un intenso malestar físico derivado del accidente que vivió en 2004 sobre un elefante, en la final de "Big Brother VIP", cuando ella fue la conductora, y aunque ya pasaron más de 20 años, los estragos los sigue padeciendo la también actriz que recibirá una terapia especial.

Desde el pasado miércoles 14 de enero la conductora y actriz de 73 años se encuentra hospitalizada, según informó la periodista Pati Chapoy, quien es además amiga de la Vero.

Chapoy dijo que Verónica está lidiando con intenso malestar físico derivado de un evento traumático ocurrido hace más de dos décadas, la hospitalización no responde a una cirugía médica, sino a una recomendación médica para recibir terapia especializada un par de días. La actriz, informó la titular de "Ventaneando", tiene dolores por todos lados, por lo que se someterá a una terapia especial.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Harry Styles anuncia su cuarto álbum Kiss All the Time para esta primavera
Harry Styles anuncia su cuarto álbum Kiss All the Time para esta primavera

Harry Styles anuncia su cuarto álbum 'Kiss All the Time' para esta primavera

SLP

AP

Con 'Kiss All the Time', Harry Styles promete sorprender a sus fans. Descubre todo sobre su cuarto álbum de estudio.

David Linde, nuevo director del Instituto Sundance
David Linde, nuevo director del Instituto Sundance

David Linde, nuevo director del Instituto Sundance

SLP

AP

El veterano de Hollywood, David Linde, supervisará la transición del Festival de Cine Sundance a Boulder en 2027, así como los programas del Instituto durante todo el año.

BTS presenta su nuevo álbum Arirang y un mensaje emotivo para ARMY
BTS presenta su nuevo álbum Arirang y un mensaje emotivo para ARMY

BTS presenta su nuevo álbum Arirang y un mensaje emotivo para ARMY

SLP

El Universal

El grupo de K-pop BTS confirma su regreso con el lanzamiento de Arirang y una gira mundial

Lord Farquaad tuvo un spin-off que DreamWorks nunca produjo
Lord Farquaad tuvo un spin-off que DreamWorks nunca produjo

Lord Farquaad tuvo un spin-off que DreamWorks nunca produjo

SLP

El Universal

El villano icónico de Shrek que pudo tener su propia película