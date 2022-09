Verónica Castro se disculpó con esposa de "El Loco" Valdés

A-AA+

Como muy pocas veces, la actriz Verónica Castro habló sobre uno de los momentos más hermosos y también de los más polémicos de su vida, su embarazo de Cristian Castro, no sólo porque la actriz era una estrella en pleno despunte de su carrera, sino porque su hijo era fruto de una relación con un hombre casado, el famoso comediante Manuel "El Loco" Valdés.

Este pequeño detalle sobre el estado civil de Valdés era algo que Castro ignoraba; sin embargo, en una entrevista que concedió a Pati Chapoy, la protagonista de "Los ricos también lloran", confesó que una vez que supo la verdad decidió disculparse con la última esposa del cómico y hasta contó cómo fue ese encuentro.

Aunque no detalló si se vieron frente a frente, sí explicó que decidió hablar con ella, pues jamás quiso hacerle daño: "(Le dije) Señora, discúlpeme, no sabía que (Manuel) estaba todavía casado con usted´. ´No´, me dijo, ´ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica´. Pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quiero yo en la vida es lastimar a una mujer, porque lo que menos quiero yo es que me lastimen también a mí", confesó.

¿Cómo fue la relación con "El Loco"?

Verónica, también detalló que estuvo muy enamorada del fallecido comediante, pero que ella fue quien decidió terminar la relación por la reacción que tuvo cuando se enteró de que iba a ser papá.

"Yo creo que no le gustó (la noticia) porque sí se echó tiro pa´ atrás, pero dije ´bueno´, si no reaccionan en ese momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza que ´dame dinero´", dijo.

Entonces, el gran amor que sentía por el padre de su hijo se convirtió en una profunda decepción, misma que la ayudó a poder dar vuelta a la página y concentrarse en su hijo y en ser una gran madre para él: "Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor", agregó.

En quien sí encontró un gran apoyo fue en su madre, quien no la dejó sola y lejos de reprocharle le dio los ánimos que necesitaba para salir adelante: "Tuve una respuesta maravillosa que fue la de mi mamá, que por eso sale a colación mi mamá, pues éramos como uña y mugre, mi mamá era parte de mí. Me dijo, ´¿qué quieres hacer?´, y yo ´¿cómo que qué quiero hacer? Abortar por supuesto que no´; le dije ´quiero tener a mi hijo´, y me dice, ´pues ya, no tengas problema, yo los tengo a ustedes y estoy sola, y donde comer 3, comen 4´", concluyó.

Verónica fue madre soltera por más de 30 años, pues fue hasta que el intérprete de "Azul" cumplió esa edad que su padre tuvo un acercamiento con él y lo reconoció como su hijo.