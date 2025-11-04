Victoria Kjaer, actual Miss Universo, sale en apoyo de Fátima Bosch

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Miss Universo atraviesa uno de los días más difíciles de su historia. La representante de México, Fátima Bosch, denunció haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia, lo que desató críticas hacia la dirección del concurso.

De acuerdo con el relato de Fátima, el incidente ocurrió durante una reunión preliminar en Bangkok, donde fue llamada "tonta" y posteriormente silenciada.

En medio de la controversia, la actual reina del certamen, Victoria Kjaer, decidió pronunciarse al respecto y salir en defensa de la mexicana.

En su mensaje, la originaria de Dinamarca no solo de dijo sumamente orgullosa de Bosch, sino que respaldó su decisión de no quedarse callada y la calificó como un acto de fortaleza:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Defenderte a ti misma no siempre es fácil, pero es un acto de respeto propio y fortaleza. Significa conocer tu valor y no permitir que nada ni nadie te menosprecie ", escribió.

Asimismo, pidió frenar cualquier mal trato que tanto Bosch o cualquier otra mujer pueda recibir y las invitó a perseguir sus sueños:

"Ya basta, y nuestras voces se escucharán fuerte y claro", finalizó.

Mientras tanto, otras exparticipantes, como Ximena Navarrete y la Lupita Jones, se han sumado a las muestras de apoyo hacia Bosch.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil ya ofreció disculpas mediante un video publicado en sus cuentas oficiales:

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", dijo.