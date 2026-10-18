Para quedarse en casa

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Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con propuestas de suspenso, comedia, música y drama.

Netflix amplía su oferta con series y documentales

NETFLIX

Ya están disponibles Hollywood Arts, spin-off directo de la popular serie de Nickelodeon Victorious, además La Diplomática, regresa con su cuarta temporada para seguir los desafíos políticos y personales de una diplomática en medio de tensiones internacionales, y La Tormenta, película sueca de drama y comedia negra.

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También pueden verse Norm: La historia de Norm Macdonald, documental dedicado al comediante canadiense; Lo dejamos acá, donde un psicoanalista poco convencional y un escritor con bloqueo creativo y problemas con el alcohol se encuentran.

HBO Max y Disney Plus presentan nuevos lanzamientos

HBO MAX

Crystal Lake, serie de terror que amplía el universo de Viernes 13 y explora los antecedentes de Jason Voorhees y el campamento que da nombre a la producción.

DISNEY+

Ya puede verse Katseye: Wild Hearts, documental que recorre el ascenso del grupo musical Katseye, desde su participación en Dream Academy hasta su proyección internacional. Con imágenes inéditas, videos de seguidores y entrevistas, también explora la relación de la agrupación con sus fans.

El 20 de octubre se estrenará Phony: La otra madre, thriller protagonizado por Sam Nivola y Connie Britton. Tras un accidente automovilístico, Sonny despierta con la sospecha de que la mujer que todos reconocen como su madre ha sido reemplazada por una impostora. Ante la incredulidad de quienes lo rodean, intenta descubrir qué ocurrió.

PRIME VIDEO

Ya están listas Hometown Giants, serie documental de 6 episodios que sigue a los Vancouver Giants de la Western Hockey League (WHL) durante la temporada 2025-26. También estrenan Masterplan, donde ladrón legendario recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden a robar la Mona Lisa del Louvre.

El 21 de octubre llegará la segunda temporada de The Terminal List, que retoma la historia de acción y conspiraciones protagonizada por Chris Pratt.

Apple TV+

Estrenó Tenzing, producción biográfica centrada en Tenzing Norgay, el montañista sherpa que alcanzó la cima del Everest junto a Edmund Hillary en 1953.

Paramount+

Se agregó al catálogo Tulsa King, serie protagonizada por Sylvester Stallone, quien interpreta a Dwight Manfredi, un mafioso que intenta consolidar su imperio criminal en Tulsa.

El 21 de octubre llegará la segunda parte de la quinta temporada de All the Queen´s Men, que continúa la historia de Madam DeVille y los conflictos que rodean su mundo de poder y negocios.

Además, el 22 de octubre se estrenará en la plataforma Scary Movie: Terroríficamente incorrecta, nueva entrega de la franquicia de comedia que parodia películas y personajes del cine de terror. El reparto incluye a Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall.

FOTOS

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