VIDEO: La reacción de Harry Styles con los peluches del Dr. Simi en NL

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Regalar peluches del Dr. Simi a los artistas que se presentan en conciertos se ha vuelto una costumbre en México, en esta ocasión le tocó a Harry Styles conocer al particular muñeco.

En redes sociales circulan varios videos con la reacción del exmiembro de la banda One Direction, que al parecer fue positiva, pues una vez que los tuvo en sus manos los observó y bailó con un peluche en cada mano.

Ya son varios los artistas que se presentan en el país y toman al Dr. Simi como un regalo, mientras que otros ni siquiera los levantan del escenario o los rompen.

Tal como fue el caso de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba que rompió al peluche en pleno concierto o Dua Lipa, que en una de sus presentaciones pateó a la singular figura.

Sin embargo, también hubieron cantantes que recibieron con aprecio el regalo de los fanáticos, como el vocalista de Rammstein, Till Lindemann, que hasta posó en la playa junto a su peluche del Dr. Simi.

La creatividad de los fanáticos mexicanos parece no tener límites, pues ya hasta hay figuras personalizadas de los artistas.