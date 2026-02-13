Viernes 13 inspira memes para "ahuyentar" la mala fortuna
La creatividad en redes sociales ayuda a enfrentar la mala suerte del viernes 13.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (
EL UNIVERSAL).- Este viernes 13, la fecha más temida por supersticiosos y amantes del misterio, volvió a desatar una ola de bromas en redes sociales.
Mientras algunos evitan pasar bajo escaleras o romper espejos para ahuyentar la mala suerte, otros prefieren enfrentar el "mal augurio" con humor y creatividad.
Como ya es tradición en cada viernes 13, usuarios no perdonaron y convirtieron sus temores en memes virales.
Los mejores memes del viernes 13
Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.
Algunos usuarios relacionaron a Jason Voorhees, personaje de la película Viernes 13, con el Día del Amor y la Amistad.
Otros más recurren a sacar las malas vibras este 13 de febrero.
Finalmente, un sector del público recreó un famoso meme para rendir tributo al hecho.
