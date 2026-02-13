Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

a los dichos del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, quien aseguró que la senadora, también de Morena, Andrea Chávez, será lade"Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de. Ya se mereceun", expresóen días pasados.Al respecto, ladestacó en sude este viernes 13 de febrero enlos procesos que se hacen en Morena, junto a los, para la elección de las candidatas y de los candidatos."Es por encuesta, es unporque, además,a los militantes de Morena, sino es una", dijo al recordar que ella participó para la candidatura presidencial con otros cinco compañeros del movimiento."Y se tiene que garantizar obviamente la, que seanen los puestos que se proponen, pero son encuestas. Entonces, cualquiera que quierapara un, pues tiene que ganar su encuesta (...)", añadió.