logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.

Por El Universal

Febrero 13, 2026 02:48 p.m.
A
Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
reaccionó entre risas a los dichos del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


senador Adán Augusto López, quien aseguró que la senadora, también de Morena, Andrea Chávez, será la candidata a la gubernatura de Chihuahua.
"Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno", expresó Adán Augusto López en días pasados.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum destacó en su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional los procesos que se hacen en Morena, junto a los partidos aliados, para la elección de las candidatas y de los candidatos.
"Es por encuesta, es un método muy bueno porque, además, no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta", dijo al recordar que ella participó para la candidatura presidencial con otros cinco compañeros del movimiento.
"Y se tiene que garantizar obviamente la paridad, que sean mitad mujeres, mitad hombres en los puestos que se proponen, pero son encuestas. Entonces, cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta (...)", añadió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto
Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto

SLP

El Universal

La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.

Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba
Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

Sheinbaum plantea posible puente aéreo para apoyar a Cuba

SLP

El Universal

Actualmente no hay restricciones para vuelos mexicanos a Cuba, y las aerolíneas pueden abastecerse de turbosina en México.

Solicita FGR extradición de colaboradores de Silvano Aureoles
Solicita FGR extradición de colaboradores de Silvano Aureoles

Solicita FGR extradición de colaboradores de Silvano Aureoles

SLP

El Universal

Fueron ubicados en Estados Unidos y Argentina

Deuda pública presiona las finanzas de Michoacán
Deuda pública presiona las finanzas de Michoacán

Deuda pública presiona las finanzas de Michoacán

SLP

El Universal

Desde 2021, el gobierno ha invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura sin contratar nuevos créditos