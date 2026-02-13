Sheinbaum se pronuncia sobre declaraciones de Adán Augusto
La presidenta Sheinbaum aclaró que Morena define candidaturas mediante encuestas abiertas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardoreaccionó entre risas a los dichos del
senador Adán Augusto López, quien aseguró que la senadora, también de Morena, Andrea Chávez, será la candidata a la gubernatura de Chihuahua.
"Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno", expresó Adán Augusto López en días pasados.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum destacó en su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional los procesos que se hacen en Morena, junto a los partidos aliados, para la elección de las candidatas y de los candidatos.
"Es por encuesta, es un método muy bueno porque, además, no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta", dijo al recordar que ella participó para la candidatura presidencial con otros cinco compañeros del movimiento.
"Y se tiene que garantizar obviamente la paridad, que sean mitad mujeres, mitad hombres en los puestos que se proponen, pero son encuestas. Entonces, cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta (...)", añadió.
