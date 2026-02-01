Viva Suecia lleva su gira 'Hecho en tiempos de paz' a México

Ana Báez

Ciudad de México, 1 feb (EFE).- La banda originaria de Murcia, España, Viva Suecia tiene a México como el único destino de su gira 'Hecho en tiempos de paz' fuera de su país, y es que el guitarrista de la agrupación, Alberto Cantúa, afirmó a EFE que el territorio mexicano "se está convirtiendo en la vértebra cultural de toda América".

"Está pasando algo en México, porque todos lo preferimos. Cada año que venimos se nota un poco más que se está convirtiendo en la vértebra cultural de toda América, y ya no solo de Latinoamérica", destacó Cantúa en Ciudad de México, capital que han visitado con su música desde 2018.

Para los profetas del rock español, México, más que Estados Unidos o Canadá, es un "destino obligatorio", ya que, aseguran, su "inmensidad" concentra gran parte de la música hispanohablante, especialmente el género al que han dedicado su vida desde que formaron la banda en 2013.

Viva Suecia inició su recorrido en México participando en el espacio multicultural Foro Indie Rocks en 2018, para regresar a lo grande en 2024 al Vive Latino, el festival de música en vivo más influyente de Iberoamérica, al que asisten cerca de 80.000 personas.

En esta ocasión, regresa el 23 de mayo de 2026 al Lunario, un foro al costado del Auditorio Nacional que puede albergar hasta 1.200 asistentes, aunque no descartan la idea de algún día tocar en los máximos recintos mexicanos, como lo hará la española Rosalía en el Palacio de los Deportes.

Incluso añoran la posibilidad de subir al escenario con las mexicanas Julieta Venegas o la nominada al Grammy Natalia Lafourcade, así como con las voces masculinas de Zoé, Enjambre, Siddhartha y José Madero.

Momentos de "paz"

La banda reconoce que su reciente disco 'Hecho en tiempos de paz' es uno de los más importantes de su carrera y está consciente de que tocarlo en México, un país con altos índices de violencia, es superlativo, ya que, según el vocalista Rafa Val, en este país "se entiende mejor lo que es la paz por la ausencia de la misma".

"Siempre es una buena oportunidad para poner la palabra paz en neones y a lo grande, porque esta palabra es sobre todo un ruego y un deseo en estos tiempos", explicó Val acerca de este álbum de 11 canciones que, con vestigios del rock clásico, aborda la 'Mala prensa', las preocupaciones modernas y hasta hace un guiño al director español Pedro Almodóvar con el tema 'Dolor y gloria'.

El cantante admitió que, en la actualidad, hay problemas que "los rajan por dentro" y que se "sienten obligados a hablar de ellos" sin necesidad de "enarbolar la bandera de alguna causa" en específico.

"Es casi una manera de vomitar algo que nos sale por dentro. No queremos ser la bandera de ninguna causa; solo contamos nuestras preocupaciones, y está bien si alguien se conecta con ellas", subraya.

Además, el bajista Jess Fabric señaló que "la historia del arte nos enseña" que, pese a los tiempos violentos, "hay cosas a las que no se les puede poner ningún límite", y entre ellas está la música, que, aunque cambie de forma, "siempre puede ser libre", como lo demuestran las bandas a las que perteneció Charly García durante la dictadura argentina (1976-1983).

Los integrantes están dispuestos a llevar sus letras a todos los rincones del mundo, incluso a aquellos territorios que escuchamos todos los días en los medios de comunicación y que están siendo disputados por las grandes potencias mundiales, como Groenlandia.

Viva Suecia publicó 'Hecho en tiempos de paz' en octubre del año pasado, con colaboraciones de sus amigos Siloé y las voces femeninas de Samuraï y Carmen ´Hoonine´.