"Volveré con toda la fuerza", asegura Amaia Montero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- El 2022 no ha sido un año sencillo para Amaia Montero, pues en los últimos meses del año, algunas de sus publicaciones en redes sociales reflejaron la depresión que estaba atravesando, al grado de preocupar gravemente a sus fans, luego de que el productor musical de la cantante confesara que desconocía su paradero, sin embargo, la interprete parece encontrarse mejor, motivo por el que habló acerca de la posibilidad de reanudar su carrera.

Fue a mediados de octubre cuando la exintegrante de La oreja de Van Gogh produjo gran preocupación, pues en media promoción del álbum que estaba a punto de lanzar, Amaia publicó una fotografía donde lucía sin maquillaje y el cabello sin aplacar, pero eso no fue lo que angustió a sus seguidores, de hecho, en principio fue aplaudida por mostrarse tal y como es, lo alarmante fue el mensaje que acompañaba a la instantánea:

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió la intérprete de "La playa".

Tras esta publicación, la cantante se ausentó de las redes y, en un momento de desconcierto, su productor, el músico Marcelo Vaccaro, indicó que durante una madrugada había recibido una llamada de la cantante que no pudo atender y, al tratar de ponerse en contacto con ella de vuelta, ya no obtuvo respuesta, por lo que se estimó que el paradero de Montero era incierto.

Tiempo después, la interprete española fue internada en una clínica de rehabilitación en Navarra (España) para atender su salud mental, pues de acuerdo con la revista "Hola", los preparativos de su nueva producción músical, llevaron a Amaia a experimentar un cuadro de estrés y ansiedad, estado que se conjuntó con el duelo que continuaba viviendo por la muerte de su padre, José Montero, pese a que su muerte se hubiera producido 13 años antes (en 2009), época en la que la cantante confesó que el mundo se le había caído encima.

Ahora, a más de dos meses de la crisis emocional que vivió, el presentador español Kiko Hernández dio a conocer un menaje que Montero le pidió que compartiera con el público, ya que pese a que se encuentra más tranquila, aseguró que no se sentía preparada para conversar con la prensa, la que consideró que se había extralimitado con su familia, todo por el deseo de conocer qué había ocurrido con ella.

Y aunque la cantante –a través de Hernández- confió que se encuentra mejor, también expresó que su regreso a la música tardará un poco más, pues quiere restablecerse por completo, pero alimentó las esperanzas de sus fans, asegurando que el momento en que decida regresar, será con la mayor de las fortalezas.

"Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo", prometió.