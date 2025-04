vuelven los últimos

os Ángeles. - ‘The Last Of Us’, el mundo postapocalíptico sacado de un videojuego de título homónimo, regresa este domingo a la pequeña pantalla con el estreno de una segunda temporada más sangrienta y cargada de giros de guión inesperados.

El instinto de supervivencia de Joel Miller y Ellie, interpretados por el chileno Pedro Pascal y la británica Bella Ramsey, vuelve a activarse dos años después del lanzamiento de una exitosa primera entrega que batió récords de audiencia en la plataforma de contenidos en línea HBO Max y lo convirtió en un fenómeno de masas.

El capítulo final de la primera temporada de este drama, emitido en marzo de 2023, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y retransmisiones en línea, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner. Fuera del circuito estadounidense, ‘The Last Of Us’ se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa y América Latina en 2023.

Bajo la promesa de resultar una fiel réplica, esta nueva entrega se basa en el videojuego de ‘The Last Of Us Part II’, con lo que transcurre cinco años después de la primera y con los protagonistas establecidos en la ciudad de Jackson, en el estado de Wyoming (EE.UU.), donde se desarrollará gran parte de la trama.