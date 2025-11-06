Warner Bros confirma el regreso de Gremlins a los cines con una nueva entrega

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Había tres reglas para cuidar a los mogwai: no alimentarlos después de la medianoche, no exponerlos a la luz del sol y nunca mojarlos. Cuarenta años después de que esas advertencias se rompieran y desataran el caos en la pantalla, estas criaturas regresan.

De acuerdo con información publicada por Variety, David Zaslav, CEO de Warner Bros., confirmó que ya se está trabajando en una nueva entrega de la saga "Gremlins", aquella protagonizada por Gizmo y las extrañas criaturas verdes que nacían de su espalda.

La noticia, afirmó el medio estadounidense, fue dada a conocer durante una conferencia con inversionistas, en la que también se anunció que Steven Spielberg volverá a la franquicia como productor ejecutivo.

Aunque no se han dado detalles sobre el elenco ni la trama, sí se adelantó que será Chris Columbus, director de las primeras películas de "Harry Potter", quien esté al frente de la producción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pocas películas son tan queridas e icónicas y estamos muy emocionados de traerla de vuelta tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación", declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures.

Sobre la fecha de estreno, esta tampoco se ha definido, pero se espera que la nueva cinta llegue a los cines en 2027.

Estrenada en 1984, "Gremlins" recaudó más de 200 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno cinematográfico y cultural. Su secuela, Gremlins 2: La nueva generación (1990), fue menos exitosa en taquilla, pero terminó ganándose un lugar de culto por su tono más irreverente y experimental.