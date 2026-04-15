Warner Bros presenta en CinemaCon 2024 con estrellas y avances

LAS VEGAS (AP) — Warner Bros. montó un gran espectáculo para promocionar sus próximas películas ante los dueños de salas de cine el martes en Las Vegas, con la ayuda de estrellas como Tom Cruise, Nicole Kidman, Timothée Chalamet, Zendaya, Sandra Bullock y Jason Momoa.

El público de CinemaCon vio adelantos del thriller original de ciencia ficción de J.J. Abrams "The Great Beyond", con Glen Powell y Jenna Ortega; de Cruise con barriga en "Digger"; de las hermanas Owens en "Practical Magic 2"; de la "Supergirl" de Milly Alcock en una pelea intergaláctica; y de los primeros siete minutos de "Dune: Part Three", de Denis Villeneuve.

Villeneuve afirmó que esta tercera película es un "thriller" "más intenso y definitivamente más emocional" que las anteriores, mientras Chalamet habló de cómo su personaje se ha convertido en su peor visión 17 años después de "Part Two".

El estudio se guardó "Dune: Part Three" para el final épico, pero hubo momentos destacados a lo largo de la presentación de casi dos horas y media.

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Bullock incluso logró que Kidman dijera su icónica frase de la cadena de cines AMC Theaters, "we come to this place for magic" (Venimos a este lugar por magia), algo que ella hizo a regañadientes ante los fuertes aplausos en la sala llena de exhibidores.

"No pensé que nadie aplaudiría", comentó Kidman entre risas.

Ambas se reencuentran para la secuela de "Practical Magic", que se estrena en septiembre.

Antes en la presentación, Cruise también recibió una gran acogida del público, con una inusual ovación de pie, como defensor entregado y elocuente de la experiencia de la gran pantalla. Esta vez no tiene un "Top Gun" ni un "Mission: Impossible", sino una sátira estruendosa en "Digger", del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, que se estrena en octubre.

"La película es una locura. Es divertida", señaló Cruise.

Iñárritu calificó la actuación de Cruise como "un acto de equilibrio en la cuerda floja".

"Sabemos que no le teme a nada, las acrobacias, los aviones, los saltos, pero tengo que decir que encarnar a este personaje es otro tipo de valentía", expresó Iñárritu. "Este papel posiblemente sea el más desafiante".

"La originalidad no es riesgosa"

Pam Abdy y Mike DeLuca, copresidentes y directores ejecutivos del grupo cinematográfico del estudio, abrieron la presentación reflexionando sobre sus éxitos desde que asumieron el cargo en 2022 y sobre su visión de futuro con una mezcla de franquicias y películas originales.

El estudio viene de un año excepcional, con más de 4.400 millones de dólares en taquilla global gracias a éxitos como "Sinners" ("Pecadores"), "A Minecraft Movie" ("Una película de Minecraft) y "Weapons" ("La hora de la desaparición), y múltiples premios Oscar, incluidos mejor película y mejor director para "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), así como mejor actor para Michael B. Jordan.

"La originalidad no es riesgosa", sostuvo DeLuca. "Lo arriesgado es la uniformidad derivativa".

Abdy observó que no todo va a funcionar, pero que eso forma parte de apostar fuerte. Algo sobre lo que se muestran especialmente optimistas es el entusiasmo de la Generación Alfa por la experiencia de ir al cine.

"Estamos en un momento crucial, crítico, con este público", manifestó Abdy. "La generación de Letterboxd no deja de crecer".

Anunciaron que Warner Bros. estrenará el próximo año, bajo su nuevo sello Clockwork, "TI AMO!", la continuación de "Anora" de Sean Baker.

También hubo un vertiginoso video con un repaso de sus estrenos de 2027, con estrellas y cineastas disponiendo de unos 30 segundos cada uno, a menudo desde el set, para adelantar sus películas: Margot Robbie en el set de su precuela de "Ocean´s", ambientada en 1962; Keanu Reeves, flotando en el agua en República Dominicana, sobre cómo lo devoran tiburones en "Shiver"; Gollum siendo, bueno, Gollum; y Nancy Meyers en el set de su comedia romántica, que describió como "una especie de carta de amor al mundo de hacer películas".

Oposición a la fusión Warner Bros-Paramount en la industria cinematográfica

Este año no es solo "negocios como habitual", con la inminente adquisición por parte de otro estudio histórico, Paramount, como telón de fondo.

Tanto Villeneuve como Abrams estuvieron entre los más de 1.000 firmantes de una carta abierta publicada el lunes en un sitio web llamado BlocktheMerger.com (Bloqueo a la fusión). Algunos asistentes a la convención también han estado usando pines con el hashtag #blockthemerger.

No se habló de ello desde el escenario el martes. El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, tampoco apareció durante el programa. Pero es algo que muchos en la convención tienen presente.

Greg Marcus, cuya empresa Marcus Theaters es el cuarto circuito de cines más grande de Estados Unidos, con 78 locales en 17 estados, dijo a The Associated Press el lunes que también le preocupaba lo que esto significa para los cinéfilos y el precio de las entradas.

"La concentración de poder a nivel de los estudios les ha permitido elevar de manera bastante significativa el costo de ir al cine para el consumidor", afirmó Marcus. "Nuestros márgenes no son mejores. No estamos ganando más dinero. Y, sin embargo, el costo para el consumidor ha superado con creces la inflación".

Michael O´Leary, presidente y director ejecutivo de la organización comercial de salas de cine, reiteró el martes por la mañana la oposición de su grupo a la fusión.

"La consolidación hace que se produzcan menos películas para las salas de cine", indicó. "Creemos que esta transacción será perjudicial para la exhibición, los consumidores y toda la industria".

O´Leary dijo a los reporteros que la decisión ahora está en manos de los reguladores.

Apoyo y perspectivas sobre la fusión Warner Bros-Paramount

No todos en el negocio de hacer y estrenar películas se oponen a que Warner Bros. quede en manos de Paramount. James Cameron, de hecho, la respalda. También se opuso públicamente a la idea de una Warner Bros. propiedad de Netflix por las posibles implicaciones para las salas. Pero no tiene los mismos temores con Paramount.

Al hablar con la AP la semana pasada en representación de la próxima película-concierto para la gran pantalla "Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)", que distribuye Paramount, Cameron dijo: "La apoyo. Sé que es controvertida".

Cameron trabajó estrechamente con el presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en "Terminator: Dark Fate". Ellison ha prometido ampliar la oferta combinada de Paramount y Warner Bros. hasta unas 30 películas al año para estreno en salas.

"Conozco bastante bien a David. Y sé que realmente le importan las películas. Y es un narrador nato y piensa casi como un productor emprendedor de la vieja escuela, que era un narrador que ama contar historias y le encantaba montar espectáculos espectaculares", expresó Cameron. "Es el hombre indicado para dirigir un gran estudio, y ahora parece que va a tener dos, ya sabes, reunidos bajo su liderazgo, lo cual no me molesta en absoluto".