Senado avala nueva Ley Federal de Cine para regular uso de IA

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

en lo general y en lo particular, además turnó al Ejecutivo Federal, la nueva

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y el Audiovisual en México, la cual busca fortalecer la industria nacional al garantizar que al menos el 10% de la exhibición en cines sea para películas mexicanas, obliga a lasa reservar espacio destinado a contenido nacional y regula el empleo de(IA) en el doblaje.Durante la sesión ordinaria sepory uno en contra de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez. La nueva ley obliga a lasa incluir secciones dedicadas a producciones mexicanas, y a garantizar accesibilidad lingüística y funcional.Se busca fomentar ely en, asegurando así que las producciones mantengan al menos el 20% de sus derechos patrimoniales en manos mexicanas.Se reforma la ley para proteger el trabajo de los actores de doblaje frente al uso de, reconociendo lacomo herramienta artística.Se refuerza el programa de Fomento al Cine Mexicano () condefinidos. Se abroga la antigua Ley Federal de Cinematografía con los fines de adaptarse a los entornos digitales y proteger el patrimonio audiovisual del país.La presidenta de la Comisión de Cultura,, expuso que dicha ley fortalece al cine mexicano como una actividad cultural y económica de. Esto significa que el Estado asume con mayor claridad su responsabilidad de impulsarlo, no sólo como expresión artística, más bien como motor del desarrollo, de empleo y oportunidades para miles de personas.En tribuna, comentó que la nueva ley impulsada por la presidenta de México,, fortalece laen las pantallas, conpara su exhibición, buscando condiciones más justas con la finalidad de que nuestras historias tengan espacio, visibilidad y continuidad, debido a que no basta con producir, también es necesario que el público pueda encontrar y disfrutar esas obras.Asimismo, apuntó la senadora por(Moren)a, se da un paso firme a la protección de nuestro patrimonio, con obligaciones para preservar, restaurar y resguardar las obras cinematográficas y audiovisuales, porque cuidar nuestras imágenes es cuidar nuestra memoria.