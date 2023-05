Wendy Guevara narra en redes como vivió el momento del asesinato

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Wendy Guevara, de "Las Perdidas", relató cómo se vivió el momento en un actor fue asesinado durante la conferencia de prensa que ofrecían este jueves para presentar una obra de teatro en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, de Ciudad de México.

A través de su cuenta de Instagram, Wendy relató que ella estaba dando una revista a un youtuber cuando se percató que un joven se desvaneció. Sin confirmar la identidad del actor, contó que lo acababa de conocer.

Además, agradeció la preocupación de los fanáticos y medios de comunicación que se pusieron en contacto con ella tras darse a conocer el asesinato ocurrido en el Hotel Casa Comtesse. En el video de apenas unos segundos de duración confirma que ella y todo el elenco se encuentran bien.

"Yo estaba en una plena entrevista, me estaba entrevistando un chico muy lindo y pues de repente pasó eso con el chavo este que iba a salir en el elenco y pues el chico obviamente pues falleció rápido, porque yo estaba en una entrevista y nada más vi que cayó alguien por allá y la verdad estoy ahorita en shock y tengo miedo", agregó.

Respecto a Kevin Kaletry, joven que fue asesinado, la influencer contó que ella no lo conocía muy bien, sólo de las reuniones virtuales en las que cada persona leía parte de su libreto.

"Yo al chico en realidad no lo conocía muy bien, lo acababa de conocer… el chavo este apenas lo iba a conocer hoy yo", detalló.

Wendy Guevara es una influencer que forma parte del trío "Las Perdidas", integrado por Paolita Suárez y Kimberly Irene "La más Preciosa".

Se trata de un trío de youtubers, influencers, empresarias y cantantes transgénero mexicanas, que alcanzaron fama en redes sociales para posteriormente incursionar en teatro y televisión.

Wendy Guevara nació en León Guanajuato, es una influencer transgénero que recibió ese nombre por una de sus amigas con quien trabajaba en una estética.

Paolita Suárez y Wendy Guevara se hicieron famosas a partir de un video que se viralizó en un internet luego de una cita en la que fueron abandonadas por los hombres con los que iban. En dicho metraje gritaban "Estamos perdidas", lo que más tarde les dio el nombre por el que ahora se les conoce.

En 2017 recibieron el premio MTV Miaw en la categoría de los videos virales más exitosos en las redes sociales (en la categoría de Lords&Ladies del Año).

Además de sus contenidos en YouTube, Instagram y Facebook, también han participado en una telenovela de Televisa.