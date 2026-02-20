Willie Colón hospitalizado por problema respiratorio

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Uno de los salseros más importantes de la escena mundial a lo largo de la historia,

, habría sido

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

este viernes.Un aparentesería la causa de que la salud del músico se encuentre comprometida, aunque por ahora no se ha confirmado por algunaSin embargo, varios de sus compañeros ya han comenzado a reaccionar a lade, como el también legendarioEl panameño compartió un mensaje en sus cuentas oficiales de, señaló que desconoce la veracidad de los reportes, sin embargo, envió suspara ladel salsero."Noticias en internet informan que mi colega, se encuentra internado en un hospital en, trasladado allí con urgencia por un aparente", explica."No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de unay me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente.A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este", expresa Rubén en su mensaje.Otro de los que se ha sumado a laspor la salud dees, quien pidió que sus fans se unan en oraciones para pedir por el músico."Saludos y bendiciones para todos. Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud depara que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos", escribió.es uno de los músicos más destacados de la escena latina, pues tanto en el escenario como detrás de la consola ayudó en losen laEl boricua ha con estrellas como, además de tener en sus vitrinas varios, tanto latinos como de la gala norteamericana.