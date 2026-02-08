Woody Allen y su visita a la Casa Blanca con ayuda de Jeffrey Epstein

NUEVA YORK (AP) — En 2015, Woody Allen y su esposa, Soon-Yi Previn, hicieron un viaje a Washington. Con la ayuda de su amigo Jeffrey Epstein, pudieron recorrer la Casa Blanca.

La amistad de Allen con Epstein ha sido conocida durante años, pero los correos electrónicos en el enorme conjunto de registros publicados por el Departamento de Justicia en los últimos días ilustran esa relación con nueva profundidad.

El cineasta, su esposa y Epstein eran vecinos en Nueva York, y los tres cenaban juntos con frecuencia, según muestran los registros. Se ofrecían apoyo emocional durante períodos en los que eran criticados en los medios. Se compadecían mutuamente por ser acusados, injustamente, se decían, de una conducta sexual inapropiada.

Y en 2015, Epstein utilizó sus conexiones con otro amigo que había estado en la administración del presidente Barack Obama para ayudar a la pareja a obtener un recorrido por la Casa Blanca.

"¿Podrías mostrarle la Casa Blanca a Soon-Yi?", escribió Epstein en un correo electrónico de mayo de 2015 a la exconsejera de la Casa Blanca Kathy Ruemmler. "¿Asumo que Woody sería demasiado políticamente sensible?".

"Estoy segura de que podría mostrarles la Casa Blanca a ambos", respondió Ruemmler, aunque dudaba de que Epstein, quien en 2008 se había declarado culpable de solicitar prostitución de una menor, fuera admitido.

"Eres demasiado políticamente sensible, creo", añadió.

Los registros de la Casa Blanca muestran que Allen, Previn y Ruemmler visitaron el 27 de diciembre, un domingo. Obama estaba en Hawái en ese momento.

Ruemmler y Allen estaban entre una larga lista de personas notables que mantuvieron amistades con Epstein durante años, a pesar de que era un delincuente sexual registrado que había sido acusado de abusar de menores de edad, y cuyos problemas legales habían sido ampliamente reportados en los periódicos.

Algunos de los invitados que acompañaron a Allen y Previn a cenas con Epstein incluyeron al presentador de programas de entrevistas Dick Cavett, el lingüista Noam Chomsky y el fallecido comediante David Brenner. Epstein también asistió a proyecciones de las películas de Allen y, según correos electrónicos, visitaba a Allen para verlo editar su última película.

"Gran variedad de personas interesantes en cada cena", fue como Allen describió algunas de sus reuniones en una carta para una fiesta de cumpleaños de Epstein en 2016. "Siempre es interesante y la comida es suntuosa y abundante. Muchos platos, muchas opciones, numerosos postres, bien servidos. Digo bien servidos, a menudo por algún mayordomo profesional y con la misma frecuencia por varias jóvenes que recuerdan al Castillo de Drácula donde (el actor Bela) Lugosi tiene tres jóvenes vampiras que atienden el lugar."

Se envió un mensaje a un asistente de Allen y Previn por correo electrónico en busca de comentarios sin recibir una respuesta de momento. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Los correos electrónicos sugieren que Previn también tenía una relación cercana con Epstein y a menudo servía como intermediaria entre Epstein y Allen.

Numerosos intercambios entre Allen, Previn y Epstein se refieren a los escándalos que comenzaron a principios de la década de 1990 cuando Allen reconoció que tenía una aventura con Previn, la hija adoptiva de su entonces novia Mia Farrow. Alrededor del mismo tiempo, fue investigado por las autoridades estatales por acusaciones de que había agredido a su hija adoptiva, Dylan Farrow, mientras visitaba la casa de Mia en Connecticut.

Un fiscal de Connecticut dijo en 1993 que había "causa probable" para acusar a Allen de abusar de Dylan, pero que decidió no seguir adelante con el caso.

Allen, quien se casó con Previn en 1997 y desde entonces ha adoptado dos hijas, ha negado cualquier delito. Las acusaciones de Dylan volvieron a las noticias en 2014 cuando ella publicó una carta abierta en The New York Times. Desde entonces, Allen ha sido en gran medida marginado por la comunidad cinematográfica estadounidense.

En correos electrónicos de 2016, Epstein, Previn y Allen compararon sus propios escándalos con otro famoso en las noticias en ese momento: Bill Cosby, quien había negado acusaciones de que drogó y agredió sexualmente a numerosas mujeres.

"La multitud necesita una bruja para quemar, y no quedan muchas", escribió Epstein.

Allen respondió, en un mensaje transmitido a través de Previn, que su propia situación es "radicalmente diferente" de la de Cosby.

"Espero (y recibo) muchas acusaciones feas e injustas, (pero) él tiene que luchar contra 50 mujeres y cargos penales", dijo Allen, según el correo electrónico de Previn. "Tengo una madre iracunda cuyo caso fue investigado y desacreditado", dijo, refiriéndose a Mia Farrow.

Epstein respondió que el desprecio público que Allen recibió probablemente estaba más relacionado con su relación con Previn, a la que llamó un "tabú públicamente roto".

"Todo lo demás es ruido", añadió.

Allen, en comentarios enviados a través de Previn, respondió que si la relación tabú de la pareja era el problema, "no hay nada que hacer".

"Ciertamente, no voy a dejarla y no voy a disculparme porque no siento que ninguno de los dos haya hecho algo por lo que tengamos que disculparnos", dice. "Nuestra vida romántica es asunto nuestro y no del público, así que es una situación sin esperanza porque no hay salida si eso es lo que tienen en contra de nosotros."

Epstein aconsejó a sus amigos que simplemente disfrutaran de la vida.

"Algunos actores o actrices podrían rechazar un papel", escribió Epstein. "Pero, ¿y qué?"

Allen no ha sido acusado de tener ninguna participación en el supuesto abuso sexual de niñas y mujeres por parte de Epstein.