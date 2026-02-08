Piden a SRE y Senado impulsar "cláusula democrática" en T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Legisladoras y legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, solicitaron a Juan Ramón De La Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, así como al Senado de la República, impulsar durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), una "cláusula democrática" que tenga como finalidad, disolver este acuerdo en cuanto se detecte y confirme que algún gobierno tiene nexos con el crimen organizado.

"Así como está sucediendo hoy en día en México desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde tenemos narcopolíticos en la función pública y son protegidos por Morena y una fiscalía carnal".

El diputado federal del PAN, Federico Döring, el legislador migrante Raúl Torres Guerrero, junto con el coordinador de América del Norte del CEN PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, indicaron que, sí Estados Unidos comprueba que hay narcopolíticos de Morena en el Gobierno de México, que se disuelva el T-MEC con nuestro país.

"En la revisión del Tratado de Libre Comercio, es necesario que exista una cláusula democrática que, de comprobarse que uno de los Estados firmantes como en este caso México, tiene vínculos con el crimen organizado, en el Tratado se disuelva".

"Esto elevaría un nivel mayor la seguridad en el país, no pueden llegar inversiones del extranjero si 86% del territorio nacional está en manos del crimen organizado y eso no pudiera ser posible si hay políticos corruptos inmiscuidos con el crimen organizado como hay vínculos de Morena desde la administración de López Obrador", indicaron.

Los panistas expusieron este planteamiento y pidieron a la Cancillería que "empuje" esta iniciativa ante los países negociadores: "Debe de haber con los Estados Unidos y con Canadá un entendimiento claro para atender un problema regional. Cambiemos la narrativa también del valor de los mexicanos en los Estados Unidos y dejar de pensar que los mexicanos somos el pobrecito migrante".

Añadieron que hoy tendríamos que enfocarnos en empoderar a los millones de mexicanos que están en este lado "y que el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han hecho a un lado".

"Nos tratan como si fuéramos los migrantes de los ochentas o de los noventas y no han entendido el perfil de la diáspora. Nosotros en la revisión del T-MEC estamos pidiendo que se incorpore esta visión de la diáspora mexicana que los siguientes 30 años se va a beneficiar de la movilidad estudiantil de los nuevos profesionales que se puedan capacitar y recibir capitales del extranjero siempre y cuando haya seguridad en territorio nacional", señalaron.

Finalmente, dijeron que no puede haber inversiones en México "si 86% del territorio nacional está en manos del crimen organizado", e insistieron en que "hoy tiene Morena con los malos y somos más los buenos, así es que nosotros desde Acción Nacional alzamos la voz y lo seguiremos diciendo en Washington que en México se vive miedo".