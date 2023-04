Ximena Sariñana se pronuncia ante la violencia en el Pa'l Norte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de las agresiones que sufrieron el equipo de producción y los músicos de Ximena Sariñana, el pasado 27 de marzo, después de su presentación en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, la famosa apareció en el segundo día del festival Tecate Pa'l Norte con un mensaje para poner un alto a la violencia.

Sariñana junto a sus colegas salieron al escenario del Tecate Light con unas playeras negras en las que se percibía el mensaje "El Crew y la vida se respetan", junto al hashtag: "Espectáculo seguro".

De acuerdo con medios locales, la intérprete de "Aire Soy" externó que era un show: "Muy particular para nosotros. Tenemos muchos sentimientos muy encontrados".

"Nuestros corazones están rotos el día de hoy porque nos falta una persona muy importante en nuestro equipo. Nuestro queridísimo Luis Miguel Melche que sigue en el hospital y estamos muy muy muy tristes y muy enojados, pero al mismo tiempo estamos aquí acompañados por ustedes", agregó.

Recordemos que tras el violento suceso, la tapatía denunció en redes sociales que sus compañeros fueron golpeados. Precisamente, Melche fue el más afectado y estuvo a punto de perder un ojo.

Asimismo, dedicó el espectáculo a su mánager: "La violencia nunca nos va a apagar y nunca va a apagar la luz que llevamos todos nosotros dentro. Este concierto es para Melche", dijo la famosa frente a los espectadores.

El presidente del patronato Jorge Luis Cortés pronunció al respecto, luego de la violencia ejercida contra el equipo de Sariñana y adelantó que trabajan en la pronta resolución de las investigaciones.

"Ya hay una carpeta por parte de la fiscalía, tuve reuniones con la presidenta municipal, el fiscal, mandaron peritos y ministeriales, ya está todo bajo investigación", compartió en entrevista para EL UNIVERSAL.

Recordó además, cómo fueron los hechos y las acciones que tomaron tras enterarse de las agresiones en contra de José Luis Melche, quien ya fue intervenido quirúrgicamente.

"Me avisó mi jefe de seguridad, inmediatamente me trasladé, pedí el apoyo de una ambulancia, se le dieron los primeros auxilios y lo llevamos al hospital, cubrimos los gastos y hemos estado pendientes de su evolución", señala Jorge Luis Cortés.