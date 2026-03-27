logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

YAILIN LA MÁS VIRAL EN LIBERTAD

Por EFE

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
YAILIN LA MÁS VIRAL EN LIBERTAD

Un tribunal de la República Dominicana dejó este jueves en libertad condicional a la cantante dominicana Yailin La Más Viral, arrestada el martes por llevar en su vehículo dos pistolas sin los permisos correspondientes. 

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante, de 23 años, una fianza de 500.000 de pesos (unos 8.333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo

Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la interprete de temas como ´Narcisista´ y ´Bing Bong´.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Academia Latina anuncia cambios en Latin Grammy 2026 en Las Vegas
    Academia Latina anuncia cambios en Latin Grammy 2026 en Las Vegas

    Academia Latina anuncia cambios en Latin Grammy 2026 en Las Vegas

    SLP

    AP

    La ceremonia del Latin Grammy 2026 se realizará en Las Vegas con nuevas reglas para artistas y productores.

    Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León
    Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León

    Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía de Nuevo León detectó que Cruz Martínez no cumplió con la firma quincenal ante la autoridad.

    Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán
    Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

    Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán

    SLP

    El Universal

    Seguidores de Rosalía piden reembolso o reprogramación tras la cancelación del concierto en Milán.

    Doble dosis de terror y humor negro en el cine
    Doble dosis de terror y humor negro en el cine

    Doble dosis de terror y humor negro en el cine

    SLP

    El Universal

    Dos películas de terror y humor negro llegan al cine en primavera con reparto internacional.