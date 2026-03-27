YAILIN LA MÁS VIRAL EN LIBERTAD
Un tribunal de la República Dominicana dejó este jueves en libertad condicional a la cantante dominicana Yailin La Más Viral, arrestada el martes por llevar en su vehículo dos pistolas sin los permisos correspondientes.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante, de 23 años, una fianza de 500.000 de pesos (unos 8.333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).
La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo
Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la interprete de temas como ´Narcisista´ y ´Bing Bong´.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.
no te pierdas estas noticias
Academia Latina anuncia cambios en Latin Grammy 2026 en Las Vegas
AP
La ceremonia del Latin Grammy 2026 se realizará en Las Vegas con nuevas reglas para artistas y productores.
Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León
El Universal
La Fiscalía de Nuevo León detectó que Cruz Martínez no cumplió con la firma quincenal ante la autoridad.
Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán
El Universal
Seguidores de Rosalía piden reembolso o reprogramación tras la cancelación del concierto en Milán.