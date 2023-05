Yalitza Aparicio gana batalla contra local de comida por discriminación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Yalitza Aparicio es una de las actrices y activistas más queridas de nuestro país. La película "Roma" la catapultó a la fama internacional y eso le sirvió a Aparicio para convertirse en la portavoz de muchos pueblos y sectores de la población menos favorecidos.

Recientemente Yalitza Aparicio aseguró que muchos de sus familiares sufrieron de discriminación.

"Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas y que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos: desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse", asegura la actriz en un video de TikTok.

El hecho ocurrió en un restaurante de Oaxaca. "El día de hoy 26 de abril del 2023 alrededor de las 6:00 p.m., hora de México, mi hermana me marcó. Yo pensé que me contarían lo bien que les había ido en la comida en ese lugar que tanto nos gusta y que he extrañado desde que no estoy en Oaxaca, pero, con la voz entrecortada, comenzó a contarme sobre una situación desagradable por la que había pasado en compañía de mis papás en el Pasillo del Humo, ubicado a un costado del mercado 20 de Noviembre", dijo Yalitza Aparicio.

"Al escuchar el relato, aunque suene extraño, no me sorprendí, pero sí me molesté —y en algún punto no con quienes trataron así a mi familia, si no me moleste conmigo— por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y de algunas cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido", continuó al protagonista de "Roma".

Según el relato de la propia Yalitza, sus familiares compraron un refresco y una cerveza en este restaurante y luego pidieron permiso al mesero para comprar aguas de sabor en un mercado al lado. Supuestamente les dijeron que sí pero cuando regresaron con sus aguas de sabor, un empleado del restaurante les dijo que eso no estaba permitido.

"Cuando ya estaban con sus dos aguas de sabor, alguien más les dijo que eso no estaba permitido, aclaro, en ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar esta algún letrero con esta regla, y como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían", dijo Yalitza.

"Esto continuó con más acciones, las cuales consistieron en prácticamente sacarlos del lugar, a lo cual mi familia solo solicitó que les entregaran las cosas para que se las pudieran llevar a casa porque ya las habían pagado y aunque hubo personas que los defendieron, tampoco era cómodo quedarse después del percance", finalizó la actriz.

¿Qué respuesta dio el gobierno de Oaxaca?

La Dirección de Mercados Públicos de Oaxaca de Juárez ofreció una disculpa pública a la actriz y su familia. "Lamentamos mucho lo suscitado con su familia, el pasado 26 de abril del año en curso, en el mercado 20 de Noviembre. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que actos como éste no se repitan", dice el comunicado oficial.