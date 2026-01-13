YEISON JIMÉNEZ SU PRESUNTO ROMANCE EXTRAMARITAL

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez desveló que lo pudo ser un presunto romance extramarital entre él y la influencer Camila Galviz.

Al enterarse de la noticia de su deceso, la joven colombiana compartió una foto donde aparecía junto al cantante, acto que ha sido reprobado en redes sociales, debido a que usuarios consideran que la joven no está respetando el duelo de su familia y que, además, está afectado la imagen que el artista dejó.

El músico de regional colombiano falleció a los 34 años, luego de que la avioneta en la que viajaba con su equipo se desplomara. La noticia ha causado consternación; el colombiano perdió la vida con una carrera que prometía mucho y, lo más lamentable, dejando atrás a su familia, conformada por su esposa, Sonia Restrepo, y sus tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago.

En entrevistas, Yeison hablaba orgulloso de la familia que había creado junto a su esposa, quien veía en el cantante a un hombre proveedor, preocupado por el bienestar de su familia y quienes lo rodeaban; en el caso de sus hijas, ambas lo describían como un padre presente y ejemplar.

Por ese motivo, son muchos los que experimentaron indignación cuando Camila Galviz, una modelo colombiana, mostró su consternación ante la muerte de Jiménez, al compartir una fotografía donde aparecían juntos en una especie de café o restaurante, junto a la frase "no lo creo" y el emoji de un corazón partido en dos.