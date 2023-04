Yolanda Andrade fue hospitalizada: "Vi la luz y me regresé"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La conductora Yolanda Andrade encendió las alarmas entre sus seguidores después de que confirmara, en redes sociales, que había sido hospitalizada de emergencia.

Una vez fuera de peligro, la expareja de Montserrat Oliver publicó un video en Instagram en el que se le percibe con una bata de hospital y el rostro cansado.

"Estamos celebrando que ya nos vamos. ¿Verdad güera?", se le escucha decir.

A lo que su hermana Marile, le responde "Mana te amo, ¿ves? eres un milagro".

"Somos un milagro", la corrige Andrade.

En el posteo, la presentadora también agradeció estar viva, pues aparentemente "vio la luz".

"Mi cuerpo y Alma Agradecido por el evento que me pasó de salud. Gracias @marilemx sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen", escribió.

"Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir", continuó.

De acuerdo con medios, Yolanda fue atendida en el hospital ABC.

Asimismo, la periodista Inés Moreno reportó que tras hablar con la presentadora, esta le comentó que los síntomas iniciaron por un dolor de cabeza y su vida si se puso en riesgo.

"Se le ven todavía los parchecitos que les ponen cuando tienen catéteres, ella postea desde el hospital... Yo no le pedí autorización para revelar lo que le pasó, pero nada más me dijo, cuídense de los dolores de cabeza", explicó la comunicadora.