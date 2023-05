YOLANDA ANDRADE REAPARECE CANSADA Y CONMOVIDA

CIUDAD DE MÉXICO- Con lágrimas y visiblemente débil, Yolanda Andrade reapareció ante los medios para hablar de su salud, aclaró que no tuvo ninguna recaída, como algunos aseguran, ya que en el pasado tuvo problemas con el alcohol, sin embargo, esta crisis no tiene que ver con esto, y debido a que está en un proceso de recuperación, se tomará un tiempo para descansar.

Andrade dijo que era muy largo de explicar lo que padece, según lo que le han dicho los médicos, y agradeció a la producción por la paciencia y la comprensión que han tenido con ella, pues en 23 años nunca había faltado a trabajar y si lo ha hecho en esta ocasión es porque verdaderamente no puede, su salud no se lo permite.

“Yo quiero descansar, yo estoy cansada”, fue lo que dijo a su salida de la XEW, donde se encontraba con su inseparable amiga Montserrat Oliver, quien escuchó atenta las declaraciones de Yolanda, que dijo reiteradamente que se sentía cansada y que ahora, su prioridad es la salud.

“Había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar, tengo que tener mi prioridad que es mi salud ahorita y no me siento bien”, expresó.

Andrade, quien en todo momento se mostró conmovida y secándose las lágrimas del rostro, puntualizó que desde hace siete años tiene un problema en un ojo derivado de un aneurisma, sin embargo, los episodios de crisis han sido más recurrentes.

Aunque Yolanda Andrade está muy agradecida con las muestras de cariño de amigos y colegas, dice que no compartiría el diagnóstico médico, ahora lo que desea es descansar, y adelantó que está tomando decisiones con Montserrat, pues no sabe lo que va a pasar con el programa “Montse & Joe”.