Yolanda Andrade reflexiona tras su experiencia cercana a la muerte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Hace poco más de un mes, la conductora Yolanda Andrade generó preocupación entre sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía desde la cama de un hospital. En ese momento, la vida de la destacada presentadora estuvo en peligro debido a un diagnóstico de aneurisma cerebral, pero afortunadamente, logró superar este difícil episodio.

Si bien no es la primera vez que Andrade habla sobre el tema o publica en su perfil de Instagram algo relacionado, recientemente lanzó una emotiva reflexión y agradeció a las personas que la acompañaron durante el proceso.

Resulta que la expareja de Montserrat Oliver posteó un video en el que retomó una serie de fotografías de sus seres queridos y de algunos famosos: como la actriz Consuelo Duval.

Sin embargo, la también dedicó palabras a su público, quienes se mantuvieron atentos a su recuperación y le demostraron su afecto.

"Mi agradecimiento a tod@s. Por su amor, mensajes, deseos y compañía. Fundamental en mi proceso de recuperación. Hoy fue un día muy importante. Les deseo de corazón a ti que me lees salud", se lee.

Y continuó: "Mi reflexión, sigo siendo alumna de la vida y bienaventurada por tanto cariño. Gracias, eternamente mis oraciones. Para todos los enfermos".

El mensaje provocó que otras celebridades reaccionaran.

"Mi Joe eres muy valiente te quiero mucho y te deseo salud ante todo. Eres pura luz", le escribió la cantante Edith Márquez.

"Dios contigo. Te queremos Yolanda", agregó Maribel Guardia.

"Todo saldrá bien mi Joe, Dios y la Virgen contigo", redactó Mariana Seoane.

Hasta el momento, la famosa no ha dado más detalles de su diagnóstico.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un aneurisma cerebral es un punto débil o delgado en una arteria del cerebro que se hincha o se abomba y se llena de sangre, que a su vez puede ejercer presión sobre los nervios o el tejido cerebral.

En el artículo señalan que si éste se rompe ocasionaría problemas de salud graves, como un accidente cerebrovascular hemorrágico, daño cerebral, coma o incluso la muerte.