Yolanda Saldívar, asesina de Selena, pide libertad condicional

Yolanda Saldívar, responsable de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, afirma que ya cumplió su condena y está lista para salir de prisión... algo que podría ocurrir muy pronto.

La exenfermera, actualmente de 63 años, está cumpliendo una cadena perpetua por el homicidio de la joven cantante; sin embargo, después de tres décadas en prisión y un buen comportamiento, ha solicitado su libertad condicional.

En entrevista para el medio "New York Post", un familiar de Saldívar reveló que la mujer se siente como una prisionera política y está convencida de que su castigo "ya fue suficiente": "Está lista para salir de la cárcel, porque cree que ya cumplió con creces su condena", dijo la fuente.

Será este 30 de marzo, cuando se cumpla el plazo para que Yolanda pueda ser elegible a la libertad condicional, y, de acuerdo con información publicada por el medio estadounidense, legalmente no existiría ningún impedimento para que ésta le sea concedida:

"Un portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas le dijo a The Post que Saldívar no tiene ninguna mancha en su expediente que impida a la junta realizar una audiencia de libertad condicional. Ella puede solicitar formalmente una audiencia hasta 90 días antes de su fecha de elegibilidad".

El proceso de revisión para su posible libertad comenzó en diciembre de 2024, según confirmó "Us Weekly"; sin embargo, la decisión final será del Departamento de justicia: "Ella sabe que es una batalla cuesta arriba, pero espera que la junta de libertad condicional tenga corazón y la conceda la libertad condicional. Cree que se lo merece", agregó el familiar.

Yolanda Saldívar permanece en la cárcel desde octubre de 1995 cuando fue declarada culpable por el asesinato de la intérprete de "Amor prohibido". El crimen ocurrió en marzo de ese mismo año, cuando, según informes judiciales, la mujer citó a Selena a un motel de Corpus Christi, con la promesa de entregarle documentos financieros importantes, pero en un momento de tensión, le disparó a la cantante, causándole una herida mortal.