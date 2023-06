Yuri asegura que críticas de comunidad LGBT+ se deben a su religión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- En los últimos años, la cantante Yuri ha enfrentado duras críticas por parte de la comunidad LGBT+ debido a sus declaraciones y algunas situaciones polémicas durante sus shows. Su postura en contra de la adopción por parejas del mismo sexo ha sido ampliamente cuestionada y considerada como homofóbica. A pesar de sus intentos para abordar la diversidad sexual, como lo muestra en su tema "Euforia", la polémica persiste.

Recientemente, la famosa fue cuestionada respecto a este tema y aseguró que la ola de comentarios negativos que giran a su alrededor se debe a que pertenece a la religión cristiana.

Durante un encuentro con la prensa, que fue retomado por "De primera Mano", Yuri habló de diversos aspectos, incluyendo la polémica con el Coque Muñiz por un comentario que hizo en un evento. Ella mencionó: "Somos buenos amigos y él me conoce, sabe que soy loca y que siempre digo babosadas, y él igual, me dice ´Si supieras lo que digo de ti no me hablarías´".

Más tarde, dio a entender que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT+, afirmando que los quiere mucho y suele verlos en sus shows. Además, mencionó que los señalamientos por parte de "ese pequeño grupito" se deben a su cristianismo y enfatizó que no se enloquece ni busca polémicas innecesarias. En sus propias palabras, la veracruzana dijo: "Porque soy cristiana y no me enloquezco ni salgo con el chicharrón de fuera, creo que eso es".

También aclaró que nunca ha expresado que Dios no quiere a los miembros LGBT+, y que tiene su forma de respetarla: "No ando con una bandera en Reforma, yo respeto".

A pesar de las críticas, la voz de "Detrás de mi ventana" mantuvo su afirmación de que seguirá amando a la comunidad.

Respecto a la marcha que se celebra hoy, 24 de junio, en Paseo de la Reforma y en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, la cantante expresó: "Qué padre que puedan pelear por sus derechos, yo no estoy de acuerdo con que la gente los maltrate ni con que los papás digan ´Prefiero verte muerto...´. No estoy de acuerdo con eso" y reafirmó que: "Nunca les he hecho nada, no hay testigo de nada, solamente porque soy cristiana".

Otras controversias de Yuri

La artista también se vio envuelta en una controversia en noviembre de 2021 cuando fue invitada al programa "Escorpión al volante", conducido por el youtuber Alex Montiel. Durante el programa, el hermano de Werevertumorro bromeó preguntando si esta había tenido parejas homosexuales, a lo que ella contestó que sí.

Ante esto, el escorpión le respondió si esa situación le había lastimado el ego, pero Yuri dijo que le había preocupado más no haber sido infectada de VIH/SIDA.

En tono humorístico, ella mencionó: "No deja tú eso, me fui a hacer un análisis ja, ja, ja". Esto provocó indignación en la comunidad.