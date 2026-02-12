Yuri y su opinión sobre Bad Bunny: "no es un gran cantante"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La presentación de

sigue causando reacciones y Yuri no se queda atrás a la hora de emitir su opinión pues, si bien, expresa que, a su parecer, el boricua "", ha sabido encaminar su carrera por la senda del éxito.A más dede su debut en la música, lasigue sembrando frutos; prueba de ellos es el sexto sold out que logró en el Auditorio Nacional gracias a su "".A propósito del espectáculo, Yuri fuepor los medios, entre ellos "", que la cuestionó acerca de qué pensaba acerca de la gran aceptación queha causado en el público latinoamericano.Para la intérprete de "La maldita primavera" una de las claves del éxito del puertorriqueño tiene que ver ely suy la forma en que han manejado la imagen de ""."Tiene una, una mercadotecnia especular la que tiene este hombre, todos la quisiéramos", expresó.Yuri conoce que laestá enpor lo que, ahora, el público se siente interesado por otros aspectos que no se limitan únicamente a la potencialidad de la, pues afirma que, como cantante,no es el mejor."Los, la, definitivamente, todo está cambiando, no sé si evolucionado, pero está cambiando, he visto que haypara él".Dentro de todo, la oriunda de Veracruz mostrópor el cantante puertorriqueño, debido a la forma tan hipnótica que tiene para hacerse de fans y, además, de convencer a lade EU de que era merecedor de ser reconocido con el"A lo mejor,, pero jala público, sus conciertos están llenos y eso es digno de admirar, que aproveche lo más que se pueda", expresó y puntualizó que "ya ganó un, todos queremos ganar unque, a lo mejor es justo o no es justo, pues yo no soy juez, entonces prefiero quedarme calladita; calladita, como dicen, a veces me veo más bonita".