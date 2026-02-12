14 de febrero: regalos para celebrar el amor

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- El

ya no se trata solo de flores y cenas románticas. Hoy celebramos el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la amistad y los vínculos que elegimos construir. Por eso, esta guía de regalos de San Valentín reúne opciones para distintos gustos y presupuestos: objetos con significado y detalles que se disfrutan más allá de una sola fecha.Joyería con significadoLasigue siendo uno de los regalos más simbólicos de San Valentín, pero hoy se elige desde lo personal. Marcas comoapuestan por charms, pulseras y collares que cuentan historias, mientras queofrece piezas más clásicas y elegantes, pensadas para el uso diario.La clave está en regalar joyas que no se queden en una fecha, sino que acompañen la rutina y se conviertan en parte de quien las lleva.Crea tu ramo de flores con LEGOSi buscas un regalo original y emocional, eltransforma el ramo tradicional en una experiencia creativa. En este espacio efímero, los visitantes pueden diseñar y armar flores con piezas LEGO, creando arreglos personalizados que funcionan como recuerdo tangible del momento compartido.El recorrido invita a jugar, experimentar y capturar fotos en un entorno colorido, convirtiéndolo en un plan ideal para parejas, amigas o incluso para celebrar elcon algo distinto y duradero.Cuándo: del 29 de enero al 2 de marzoDónde:, Polanco, CDMXEntrada: gratuita, se recomienda reservar con anticipaciónMerch dePara quienes viven la, ladees un regalo con identidad. Gorras, sudaderas, camisetas y accesorios inspirados en escuderías y pilotos funcionan como una extensión del estilo personal.Es una gran opción para parejas, amigos o amigas que siguen cada carrera y encuentran en la F1 una forma de expresión, comunidad y emoción constante.Skincare para consentirEltambién es una forma de amor. Sets que incluyan limpiador, sérum y crema son ideales para regalar bienestar diario. Marcas accesibles comoofrecen sueros prácticos para diferentes necesidades de la piel, mientras quedestaca con básicos infalibles como su Lip Balm de aroma vainilla, coco o acai uno de los favoritos para llevar siempre en la bolsa.Un regalo funcional que se siente como autocuidadoLa ropa sigue siendo uno de los regalos más funcionales cuando se elige con intención. Más que apostar por tendencias pasajeras, la clave está en seleccionar piezas versátiles que puedan integrarse fácilmente al clóset diario.Unen tonos neutros, un suéter rojo o rosa con guiño romántico, un vestido lencero minimalista o una camisa blanca de buena calidad son opciones que funcionan. También destacan, flats tipo ballet o tenis blancos clásicos que elevan cualquier look sin esfuerzo.Belleza:y maquillaje que elevan el ritual diarioEn el universo beauty, un e bien elegido puede convertirse en parte del ritual cotidiano. Las, por ejemplo, son una opción personal pero poderosa: aromas florales suaves para quienes prefieren algo romántico, notas de vainilla y ámbar para quienes buscan algo más envolvente o perfumes frescos y cítricos para personalidades dinámicas.En maquillaje, los básicos bien seleccionados también funcionan: un lipstick en tono rojo clásico o nude rosado, un iluminador sutil o una paleta de sombras en tonos neutros que se adapte a cualquier ocasión. Firmas como, Rare Beauty, Maybelline o L´Oréal Paris ofrecen opciones para distintos presupuestos.Tecnología que acompaña el día a díaLadejó de ser solo funcional para convertirse en parte del outfit. Hoy los gadgets también hablan de estilo, personalidad y estética, por eso regalarpuede ser tan fashion como práctico.Losen tonos neutros o pastel, por ejemplo, ya forman parte del street style diario. También loscon correas intercambiables permiten adaptar el accesorio al mood del día, mientras que fundas de celular con diseño, straps decorativos o charms tecnológicos se integran a la tendencia de personalización.Peluches de PokémonLos peluches dede Pokémon conectan directo con la nostalgia y la cultura pop. Suaves, bien detallados y en versiones icónicas como, Eevee, Gengar o Snorlax, son un regalo que transmite ternura sin esfuerzo.Funcionan igual de bien como detalle romántico, regalo entre amigas o autoregalo para quienes disfrutan rodearse de objetos que evocan infancia y comfort.Más allá del precio o la tendencia, elde San Valentín es el que conecta con la personalidad y el momento de quien lo recibe. Ya sea una experiencia, un objeto simbólico o un detalle práctico,.en cualquiera de sus formas. siempre vale la pena cuando se hace con intención.